Digitalitzen el mapa global dels jaciments de Balears de l'Imperi Romà

Publicado 31/5/2019 14:42:03 CET

Són un total de 121 jaciments en totes les Illes, 30 dels quals s'han incorporat amb l'actualització del treball de 1997

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb diverses administracions i entitats, està duent a terme el projecte d'investigació internacional 'Tabula Imperii Romani-Forma Orbis Romani' (TIR-FOR) que consisteix en la digitalització del mapa global dels jaciments de Balears de l'Imperi Romà.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, que també hi col·labora, l'objectiu del TIR és proporcionar un resum cartogràfic, amb arxius i notes, de totes les investigacions sobre la història antiga realitzades en països que formaven part de l'Imperi Romà.

La consellera de Cultura, Participació i Esports en funcions, Fanny Tur, i el president de l'IEC, Joandomènec Ros, han presentat aquest divendres el treball després d'haver signat un conveni al novembre.

El treball que s'ha fet a Balears ha estat realitzat pels arqueòlegs Martí Carbonell (Menorca), Bartomeu Vallori (Mallorca) i Ricard Marlasca (Eivissa i Formentera) i coordinat per la Doctora Margarita Orfila, qui també ha assistit a la presentació, acompanyada del responsable internacional del projecte, Josep Guitart.

El treball ha consistit a traspassar les dades de la TIR de l'any 1997 a l'aplicatiu informàtic https://tir-for.iec.cat, així com actualitzar les dades a partir de les excavacions arqueològiques o investigacions històriques fetes entre 1997 i l'actualitat.

Més concretament, són un total de 121 jaciments en totes les Illes, s'han incorporat 30 noves fitxes corresponents a jaciments destacables d'època romana que no apareixien a la TIR de 1997, no eren desconeguts fins al moment o bé no havien estat excavats.