Publicado 2/3/2019 15:05:28 CET

EIVISSA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turespaña, Héctor Gómez, ha considerat que parlar del Brexit és "parlar d'incertesa permanent" i així, "resulta complicat advertir o endevinar què pot passar".

Segons ha valorat en relació a com afectaria al turisme britànic el Brexit, Gómez ha declarat que l'Executiu nacional ha fet la tasca i han impulsat un pla de contingència articulat i aprovat per Reial decret amb l'acció de govern preparada per assumir aquest repte.

En aquest pla, ha relatat, es contempla un "diàleg permanent" amb companyies aèries que operen a les Illes i que podrien veure's afectades pel Brexit. "No té per què donar-se cap tipus de problema que afecti a la connectivitat d'Espanya", ha insistit.

Així, des de Turespaña per aquest any compten amb accions concretes al mercat britànic per advertir sobre la incertesa i desinformació que es pot produir en relació a Espanya o a "territoris tan importants com a Balears".

Gómez ha reiterat que tenen previst actuacions de promoció o informació, mantenint també comunicació permanent amb entitats i oficines de Turespaña a Londres, que indiquen xifres de "creixement constant al mercat britànic".

Segons ha explicat, la perspectiva per a aquest trimestre és que aquest mercat creixi un 2 per cent, mentre que la seva despesa turística a Espanya s'incrementi un 3 per cent, recordant que 2018 ja va ser un any amb xifres històriques.

El director general ha afirmat que romandran "vigilants" per evitar un possible impacte del Brexit al país.