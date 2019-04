Diverses institucions creen una estratègia per defensar a Brussel·les les ajudes europees al transport de mercaderies

Publicado 2/4/2019 16:29:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, les cambres de comerç i altres entitats empresarials de Balears han mantingut una reunió aquest dimarts per definir el treball i l'estratègia conjunta de 'lobby' per defensar a Brussel·les l'increment de les ajudes al transport de mercaderies a les empreses de Balears amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, s'han reunit aquest matí amb representants de les Cambres de comerç de Mallorca i Menorca, els Cercles d'Economia de les dues illes i la patronal PIME.

Aquesta trobada dóna continuïtat a la reunió que el passat 20 de març es va mantenir a Brussel·les per plantejar la necessitat d'un sistema d'ajudes per al transport de mercaderies no subjecte a la regla de minimis, de manera que no es limitin les ajudes a les regions insulars com les Balears.

En aquest sentit, Brussel·les acull aquest divendres una nova trobada amb l'objectiu d'abordar les necessitats de les empreses de les illes d'Europa per poder competir en igualtat de condicions amb les empreses continentals.

Es tracta d'una jornada organitzada per la Xarxa Insular de Cambres de comerç de la Unió Europea (Insuleur), de la qual la Cambra de comerç de Mallorca ostenta actualment la secretaria general, i en la qual participarà la directora de l'Agència Tributària de Balears, Maria Antònia Truyols.

La Unió Europea iniciarà des d'aquest moment el procés per modificar la normativa que limita les ajudes, un procés en el qual és imprescindible que l'Estat espanyol aconsegueix les aliances dels altres estats membres per poder obtenir unes compensacions justes per a la competitivitat dels territoris insulars.

En el marc d'aquest procés, des de Balears es vol fer entendre a altres organismes insulars la conveniència de la modificació del sistema actual, i teixir d'aquesta manera aliances que facin entendre a la Unió Europea la conveniència de la mesura sol·licitada des de l'arxipèlag balear.

Per això, en la reunió d'aquest dimarts s'ha acordat que les Cambres de comerç de les illes traslladin als seus homòlegs de territoris insulars europeus la necessitat d'incidir als seus governs estatals i posar en la seva agenda la necessitat d'incloure els reglaments comunitàries ajudes no limitats per la regla de minimis.