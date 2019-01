La documentació confiscada que el Jutjat no va retornar a Europa Press ja ha estat incorporada al sumari

Publicado 15/1/2019 16:55:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La documentació confiscada que el Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma no va retornar el passat 4 de gener a la periodista d'Europa Press que cobreix el 'cas Cursach' ja ha estat incorporada al sumari de la peça per revelació de secrets.

Es tracta de diferents documents en paper que la Policia va requisar a la seu d'Europa Press en Balears el passat 11 de desembre, juntament amb el mòbil de la redactora que cobreix el cas, dos ordinadors i un 'pendrive'.

Ho van fer en execució d'una ordre de l'instructor del 'cas Cursach', Miquel Florit, per conèixer l'origen d'una informació publicada en primícia per l'agència de notícies. També van requisar el mòbil al periodista de 'Diari de Mallorca' Kiko Mestre.

No obstant això, gairebé 24 hores després la Policia va lliurar al Jutjat el material confiscat, per una ordre verbal del mateix Florit, que va anul·lar l'ordre de confiscació deu dies després de dictar-la.

El Jutjat va citar els periodistes el passat 4 de gener per fer-los entrega del material. No obstant això, en aquest acte no es van retornar els documents en paper, sinó solament els dispositius electrònics.

Segons consta en l'ofici policial, el 12 de desembre els agents no van lliurar al Jutjat aquests documents, malgrat que constaven en l'acta aixecada en l'acte de confiscació. Finalment han quedat incorporats al sumari, malgrat que l'ordre per la qual van ser requisats quedés revocada.

La setmana passada, el Jutjat ja va comunicar a la representació legal d'Europa Press i la periodista la devolució d'aquests documents.