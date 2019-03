Duc ressalta "els ponts de diàleg" entre comunitats i considera que Balears és "molt activa" en innovació

Publicado 19/3/2019 14:04:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha ressaltat aquest dimarts els "ponts de diàleg" entre les Comunitats i el Govern que, al seu judici, hi ha hagut des que l'Executiu de Pedro Sánchez va començar i, així mateix, ha considerat que Balears és una regió "molt activa" en ciència i innovació mitjançant els projectes que promou.

Així s'ha manifestat Duque en roda de premsa després de reunir-se amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, i on ha afegit que les Illes són, a més, un exemple d'aquesta participació perquè "d'una manera o d'una altra s'ha treballat conjuntament en els grans desenvolupaments en investigació", una participació que "hauria de ser en totes les àrees en les quals les competències són comunes entre els dos Executius, cal parlar molt més i s'ha demostrat que es pot fer".

En aquest sentit, Armengol ha explicat que l'aposta en ciència està sent "una de les apostes fortes" del Govern i ha destacat la "interlocució amb el Ministeri" per, com a exemple, promoure el buc Oceanogràfic del Sistema d'Observació Costaner de Balears (Socib) i l'acreditació del Carlos III de l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa).

"És un orgull per a nosaltres com a comunitat, hem treballat moltíssim i apostat per la investigació i el desenvolupament, en la passada legislatura hi hagués restriccions i retallades però hem augmentat el pressupost", ha explicat Armengol.

Així mateix, Armengol també ha destacat la creació de la facultat de medicina, la retenció del talent científic a les Illes i la atracció del de fora i el pla de la ciència --que es posarà en funcionament aquest març-- "consensuat" i "ambiciós", amb diners provinents del Fons de Garantia Juvenil.

A nivell nacional, Duc ha apuntat que l'Estat està "interessadíssim" que el coneixement i la innovació s'expandeixi "en tota la geografia", que contribueixin "els centres científics i universitats", i s'ofereixin als professionals "més oportunitats".

El ministre ha conclòs que caldria "seguir amb aquest sistema" de participació i ha instat les autonomies a utilitzar "de la manera més lleial" les àrees de col·laboració" amb el Govern perquè "el país vagi en l'adreça que es vol anar".

En aquest mateix sentit, Armengol ha considerat que "sense inversió en ciència i innovació" no es pot "plantejar un futur adequat per als joves", i ho ha titllat de "fonamental".

DIRECTOR OCEANOGRÀFIC

Preguntat per la dimissió de la directora del centre Oceanogràfic de Balears (COB), Salut Deudero, qui va al·legar "el col·lapse burocràtic que llastra la tasca investigadora", Duque ha contestat que és un dels que "més complicacions administratives" tenia.

En aquest sentit, ha apuntat que amb l'última modificació legislativa del Govern han pogut convalidar "aquests problemes" perquè els centres d'investigació de grandària mitjana tinguin facilitats.