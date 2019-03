Duque visita el buc RV Socib, dedicat a l'observació i predicció costanera de Balears, en el moll vell de Palma

Publicado 19/3/2019 14:44:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha visitat aquest dimarts al costat de la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la delegada del Govern, Rosario Sánchez, el buc RV Socib dedicat al servei del Sistema d'Observació i Predicció Costanera de Balears (Socib) ancorat en el moll vell de Palma.

Durant el seu recorregut, el director del Socib, Joaquín Tintore, ha explicat les missions dutes a terme, posant especial èmfasi en la campanya Calypso, un projecte que es duu a terme juntament amb els Estats Units i "un dels més importants en aquests moments", segons Tintore.

Duque, Sánchez i Armengol han visitat totes les cabines i han observat els sistemes de previsió del buc, que inclouen aparells per a la predicció de corrents i onatge, així com un sistema específic per a les oscil·lacions fortes del mar en la costa menorquina, el fenomen conegut com les 'rissagues'.

El buc RV Socib és un vaixell de grans dimensions adaptat als sistemes tecnològics per a la predicció meteorològica i costanera de les illes, inclou 16 persones de tripulació i opera en les cinc illes de Balears.

El ministre de Ciència i Innovació seguirà durant aquest dimarts les seves visites oficials a l'illa de Mallorca, que inclouen la visita a la seu del Socib en el Parc Bit i a l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears a l'Hospital Universitari de Son Espases.