Educació es reuneix amb Cort per "incrementar" la coordinació en política lingüística

Publicado 13/12/2019 12:43:51 CET

Primera reunió entre Educació i Cort per la coordinació de política lingüística.

Primera reunió entre Educació i Cort per la coordinació de política lingüística. - CAIB

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Palma, José Hila, amb motiu de la primera reunió de coordinació entre les dues institucions per coordinar les actuacions institucionals en matèria de política lingüística per "sumar i rendibilitzar recursos".

Segons han informat des del Govern, les dues institucions comparteixen l'objectiu d'augmentar la presència de "la llengua catalana al carrer i donar resposta a les necessitats dels ciutadans".

Entre els temes destacats d'aquesta reunió s'ha posat de manifest "la importància" de Palma per la població que representa i per "la influència" que exerceix en la resta del territori. Per això s'han analitzat les "característiques i necessitats" específiques de la capital de Balears.

En aquesta primera reunió s'ha acordat "incrementar" la coordinació entre les dues institucions. Entre les propostes plantejades es troba la col·laboració en accions com els dinamitzadors territorials o l'engegada de campanyes de sensibilització.

Per concretar aquesta coordinació i les futures actuacions conjuntes s'ha previst una nova reunió específica dels responsables de política lingüística per a principis de l'any.

En la reunió han participat també per part de la Conselleria la secretària autonòmica d'Universitat, Investigació i Política Lingüística, Agustina Vilaret i la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior.

Per part de l'Ajuntament de Palma, han participat el regidor d'Educació i Política lingüística, Llorenç Carrió i el director general d'Educació i Política lingüística, Jaume Ribas.