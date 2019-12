Educació traurà 1.144 places en les oposicions de 2020 i espera rebaixar la taxa d'interinitat al 22%

Publicado 12/12/2019 14:07:54 CET

La Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació convocarà oposicions el 2020 amb 1.144 places, amb el que espera rebaixar la taxa d'interinitat entre docents del 28% actual al 22%.

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Martí March, durant una roda de premsa en la qual ha puntualitzat que la idea és aconseguir una taxa "raonable" del voltant del 10%, ja que "tampoc seria bé un 100% de funcionaris".

Les oposicions tindran lloc a partir de juny i l'objectiu és que els adjudicataris de les places sàpiguen ja al setembre a quin centre van, per "començar el curs amb la màxima normalitat".

Aquestes 1.144 places inclouen les 214 que van quedar desertes en la convocatòria de l'any passat. Es distribueixen entre infantil i primària, secundària, formació professional, música i arts escèniques, escoles oficials d'idiomes i arts plàstiques i disseny.

La majoria de places corresponen a professors de secundària (557) i infantil i primària (410). Des de la Conselleria també han destacat les places de suport educatiu (132), entre les especialitats de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge en primària i orientació en secundària.

Així mateix, es treuen 115 places de formació professional, 36 per a professorat de música i arts escèniques, 15 en escoles oficials d'idiomes i 11 per a arts plàstiques i disseny.

La Conselleria té intenció de convocar noves oposicions també el 2021, 2022 i 2023, si bé és possible que la xifra de places no segueixi el mateix ritme de creixement a causa de factors com la taxa de reposició, que el conseller considera necessari flexibilitzar.

March ha insistit en la importància de rebaixar la taxa d'interinitat i aportar estabilitat als centres educatius, "perquè els projectes puguin tenir continuïtat" i es millorin els resultats. El conseller ha ressaltat també que l'any passat van participar en la convocatòria 128 tribunals, que entre titulars i suplents suposa prop de 1.000 professors, als qui ha agraït la seva tasca.

PITIÜSES ÉS LA ZONA AMB MÉS INTERINITAT I MÉS PLACES DESERTES

Per Illes, 778 places són per a Mallorca, 109 per a Menorca, 229 per a Eivissa i 28 per a Formentera. Pitiüses és la zona amb més interinitat però al mateix temps, la zona on més places desertes van quedar l'any passat, la majoria d'especialitats molt concretes, segons ha puntualitzat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

El conseller creu que les dificultats d'aquestes illes per ocupar les places es deuen a "decisions personals", ja que implica "quedar-se tres anys". A més, es presentaven bastants aspirants de Comunitat Valenciana i ara han baixat després de realitzar-se oposicions en aquesta Comunitat. Igualment, ha remarcat que Formentera és també l'illa amb més inestabilitat demogràfica escolar, i ha reconegut que el cost de la vida i el preu de l'habitatge poden influir també.

En aquest punt, el conseller ha rebutjat contestar a una pregunta que vinculava això amb la polèmica pel plus de residència de 22.000 euros anuals que perceben alts càrrecs del Govern, varis d'ells de Podem. "No entraré en aquest debat", ha resolt el conseller, que sí ha apuntat que el complement de residència dels funcionaris és un assumpte estatal.