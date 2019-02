Eivissa començarà la recollida selectiva de residus de matèria orgànica al setembre de 2020

Publicado 4/2/2019 16:10:56 CET

EIVISSA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els municipis d'Eivissa podran iniciar la recollida selectiva de residus de matèria orgànica al setembre de 2020, segons ha assegurat el Consell Insular, que ha explicat que això serà possible després de la finalització de la planta de selecció de residus i tractament que s'està construint a l'abocador.

Responsables dels Consells d'Eivissa i Formentera han visitat aquest dilluns els treballs, que en una primera fase se centren en la retirada de més de 360.000 metres cúbics de terra i residus a l'espai on es construirà la instal·lació.

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ha destacat que han donat solució a un dels problemes "més importants" que es van trobar l'any 2015 amb el retard en l'inici d'aquesta infraestructura.

La planta, ha dit, allargarà la vida útil del dipòsit posat que permetrà recuperar prop del 50 per cent del total de restes dipositades.

GAIREBÉ 40 MILIONS D'INVERSIÓ

La planta de tractament de residus està dissenyada per tractar 120.000 tones/any de residus sòlids urbans; 20.000 tones/any de restes orgàniques; 20.000 tones de fangs de les depuradores i 5.000 d'envasos per a la seva selecció. A la planta, hi haurà tres processos principals: selecció, biometanització i compostatge.

Segons el Consell, l'obra es va iniciar al setembre de 2018, realitzant-se un estudi sobre la caracterització dels residus per comprovar si la planta podia construir-se damunt. De l'anàlisi, es va decidir retirar els residus i omplir els buits amb material de roca.

Fins a maig es mouran prop de 360.000 metres cúbics de roca i 220.000 de residus. Llavors, començarà una segona fase de construcció pròpiament dita de les instal·lacions, que ocuparan 50.000 metres quadrats.

La inversió pública per construir la planta, que es pagarà a través d'un cànon, serà de prop de 40 milions d'euros.