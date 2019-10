Eivissa es promociona amb les ciutats Patrimoni de la Humanitat al Regne Unit

Publicado 3/10/2019 10:09:51 CET

Eivissa, dins del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, s'està promocionant al Regne Unit amb dues presentacions davant agents de viatges, touroperadors i mitjans de comunicació de Glasgow i Manchester.

Segons ha informat el GCPH, aquestes dues accions promocionen l'oferta patrimonial, cultural i esportiva de les 15 ciutats espanyoles els cascs històrics de les quals han estat reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.

En aquestes presentacions, el Grup destaca la seva oferta turística i el llegat monumental que ofereixen les 15 ciutats, així com els seus espais i renovades infraestructures que faciliten l'accés als cascs històrics.

Al mateix temps, les ciutats promocionen al mercat britànic el calendari anual d'esdeveniments.

En les presentacions també s'estan donant a conèixer esdeveniments esportius com l'II Circuit de Carreras Patrimoni de la Humanitat que se celebra a les 15 ciutats i que a Eivissa tindrà lloc el 7 de desembre, coincidint amb el 20 aniversari de la declaració d'Eivissa com a Patrimoni Mundial.

PRIMERA DESTINACIÓ PER Als BRITÀNICS

Segons dades de la 'Office for National Statistics', Espanya se situa com a primera destinació dels britànics quan viatgen a l'estranger.

El 2018 la quota de mercat d'Espanya en el turisme emissor d'aquest país va ser del 21,8 per cent, tal com han destacat des del Grup.

El 2018 el turista britànic que va visitar Espanya va viatjar principalment per oci (92 per cent del total) i va pernoctar majoritàriament en hotels (63 per cent).

El calendari de promoció internacional de les Ciutats Patrimoni continuarà després als Estats Units, amb parades a Miami i a Nova York els dies 29 i 30 d'octubre en una altra presentació organitzada en col·laboració amb l'Oficina Espanyola de Turisme.