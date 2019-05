Els autobusos de Mallorca incrementaran en un 50% les seves freqüències i en un 46% el nombre de quilòmetres recorreguts

Publicado 9/5/2019 14:41:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha anunciat aquest dijous que, amb les noves concessions d'autobús per carretera de Mallorca, s'incrementarà en un 50 per cent les freqüències i en un 46 per cent el nombre de quilòmetres recorreguts.

"Amb les noves concessions els autobusos de Mallorca recorreran 16 milions de quilòmetres a Mallorca, quan ara es recorren deu milions, i es passarà de les 360.000 freqüències que hi ha actualment a unes 535.000 freqüències per any", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha assenyalat que es renovarà "pràcticament tota la flota". En concret, dels 220 autobusos que hi haurà a Mallorca, un total de 208 seran "totalment nous", la qual cosa suposa un 95 per cent d'autobusos nous.

A més, ha apuntat que "pràcticament desapareixerà qualsevol derivat del petroli a tota la xarxa TIB de Mallorca", ja que, d'aquests 220 autobusos, 205 es mouran per gas natural o seran elèctrics i només 15 seran de dièsel.

També ha informat que en les estacions on es realitzin transbords hi haurà, a més de les tradicionals màquines informatives, personal permanent, així com Wi-Fi als autobusos i connexió USB.

En relació a la grandària d'aquests, aquests passaran de tenir els 12 metres que tenen actualment de llarg a comptar amb entre 15 i 18 metres de llarg.