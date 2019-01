Els balears adquireixen 0,3 cotxes d'ocasió per cada cotxe nou matriculat, segons Faconauto

Actualizado 17/1/2019 11:38:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els balears han adquirit 0,3 cotxes d'ocasió per cada cotxe nou matriculat, durant 2018, i, així mateix, aquestes transferències de turismes usats han crescut un 0,78 per cent respecte 2017, fins a situar-se en 58.541 unitats venudes, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris Faconauto.

En un comunicat emès per Faconauto, s'ha informat que, a nivell nacional, es van comptabilitzar l'any passat 2.100.385 transferències de cotxes usats , la qual cosa suposa un creixement del 6,6 per cent en comparació amb l'exercici anterior.

La ràtio d'usat a nou va ser d'1,7 a 1, una xifra "allunyada encara" d'altres mercats europeus, com el britànic (3,1 a 1), el francès (2,7 a 1), l'italià (2,6 a 1) o l'alemany (2,1 a 1).

Per aquest 2019, Faconauto ha apuntat que s'espera que el mercat "alenteixi la seva línia ascendent" dels últims exercicis i, en concret, preveu un repunt de les transferències del 3 per cent, la qual cosa suposaria superar 2,1 milions d'unitats.

"Al 2019 no s'esperen grans canvis ni un fort increment de les transferències, excepte en les vendes que fan els concessionaris, principalment de models de fins a cinc anys, que sí que seguiran creixent", ha conclòs el director de comunicació de Faconauto, Raúl Morales.