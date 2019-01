Els menors de 12 anys residents a Mallorca podran viatjar gratis en transport públic interurbà de l'illa

Publicado 22/1/2019 16:39:23 CET

La nova targeta inclou viatges gratuïts amb autobús, tren i metro

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els menors de 12 anys residents a Mallorca podran viatjar a partir d'aquest dilluns, de forma gratuïta, en transport interurbà de l'illa amb una nova targeta infantil del Transport de les Illes Balears (TIB) que ja està a la disposició dels usuaris i que inclou viatges amb autobús, tren i metro.

Segons ha informat la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, els usuaris que vulguin beneficiar-se de la gratuïtat han de disposar de la Targeta Infantil que disposa de cent viatges sense cost i que poden recarregar una vegada s'hagin esgotat.

Per viatjar és necessari validar la targeta al bus o en els torns del tren tal com ja es fa amb totes les targetes intermodales. Es recorda que els menors de 12 anys han de viatjar sempre acompanyats d'un adult.

Es preveu que, per començar, 11.000 usuaris actuals, que ja disposen de la targeta intermodal i que tenen entre 4 i 12 anys, puguin tenir la nova targeta. Per poder gaudir de la gratuïtat aquests usuaris han de canviar la seva targeta actual per una nova del perfil infantil. Amb la mesura, el Govern fomenta els viatges en família amb el transport públic i per això també espera atreure a nens i els seus pares que a dia d'avui encara no tenen la Targeta Intermodal.

Es pot aconseguir la nova targeta a qualsevol oficina d'atenció a l'usuari del TIB (Palma, Inca i Manacor) o a les oficines municipals dels Ajuntaments adscrits.

La nova Targeta Infantil s'afegeix a les actuals targetes intermodals ja existents que beneficien a altres col·lectius.

Així, a Balears existeix la Targeta Jove dirigida als menors entre 12 i 30 anys (ambdós inclosos), la Targeta Família Nombrosa per als membres de famílies nombroses o la Targeta Pensionista dirigida als majors de 65 anys, a les persones beneficiàries d'una pensió (jubilació, viduïtat, invalidesa o discapacitat) a persones en situació d'atur de llarga durada i a les víctimes de violència de gènere.

Des de la Conselleria han recordat que si no es pertany a cap dels col·lectius anteriors es pot accedir a la Targeta de perfil General amb la qual poden gaudir dels descomptes que ofereixen els abonaments multiviatge T20 i T40.