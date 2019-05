Els preus a Balears pugen un 1,2% interanual a l'abril

Publicado 14/5/2019 10:20:17 CET

Des de principi d'any, baixen els preus del vestit i calçat (-4,9%), habitatge (-2,6%) a Balears

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus al Consum (IPC) de Balears ha pujat un 1,2% a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En relació a març la taxa ha pujat un 0,9%, un dels menors augments registrats en tota Espanya. Des de principi d'any, l'IPC autonòmic ha pujat un 0,4%.

En termes interanuals, els preus que més han pujat al març a Balears són els de els hotels, cafès i restaurants (2,9%) i el transport (4,1%). En canvi, han baixat els preus d'oci i cultura (-0,5%), les begudes alcohòliques i tabac (-0,2).

Respecte al mes anterior, la major variació a Balears l'experimenten els preus del vestit i calçat (pugen un 8,5%). Per contra, els preus de les begudes alcohòliques i el tabac, l'habitatge i les comunicacions baixen un 0,1%.

Des de principi d'any baixen els preus del vestit i calçat (-4,9%), habitatge (-2,6%) i oci i cultura (-0,5%). Els que més s'han encarit són els del transport (4,1%).

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, l'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 1% a l'abril en relació al mes anterior i va elevar dues desenes la seva taxa interanual, fins a l'1,5%, el seu tercer repunt consecutiu després del de febrer i el seu nivell més alt des del passat mes de novembre, segons les dades definitives publicades per l'INE, que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.

Estadística ha atribuït el repunt de la taxa interanual de l'IPC d'abril a l'encariment dels paquets turístics, dels serveis d'allotjament i del transport aeri de passatgers. Cal tenir en compte que la Setmana Santa s'ha celebrat aquest any a l'abril i que a 2018 va tenir lloc al març.

La taxa interanual d'abril és la trentena segona taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,5% superiors als de fa un any. Amb la dada d'abril, l'IPC suma sis mesos consecutius amb taxes interanuals inferiors al 2%.

La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, va augmentar dues desenes a l'abril, fins al 0,9%, amb el que se situa sis desenes per sota de la de l'IPC general.

En el quart mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa anual a l'1,6%, tres desenes més que al març.

Segons l'INE, entre els grups que van contribuir a l'abril a l'acceleració de la taxa interanual de l'IPC es troben l'oci i la cultura, que va elevar gairebé dos punts la seva taxa anual, fins al 0,3%, pels paquets turístics; hotels, cafès i restaurants, la taxa anual dels quals va augmentar mig punt, fins al 2,3%, pels serveis d'allotjament; i el transport, que va incrementar dues desenes la seva taxa anual, fins al 3,2%, per l'encariment del transport aeri de passatgers.

Per contra, es van registrar descensos en els aliments i begudes no alcohòliques, la taxa interanual de les quals va baixar una desena, fins al 0,8%, per l'abaratiment de les fruites i el menor augment dels preus del peix enfront de l'any anterior, i en les comunicacions, que van retallar més d'un punt la seva taxa interanual, fins al 0,1%, pel manteniment dels preus de telefonia i fax.

LA MAJOR PUJADA EN UN MES D'ABRIL DES DE 2017

En termes mensuals, l'IPC va avançar un 1% a l'abril, la seva major alçada en aquest mes des de 2017, quan els preus van augmentar també un 1%.

Aquest repunt es deu principalment als augments de preus del vestit i el calçat (+10,5%) per la nova temporada primavera-estiu; del transport (+1,3%) per les gasolines i el transport aeri; dels hotels (+0,9%) pels serveis d'allotjament i la restauració, i de l'oci i la cultura (+0,9%) pels paquets turístics.

En sentit contrari, el grup d'habitatge va retallar els seus preus un 0,2% a l'abril en relació al mes anterior per l'abaratiment del gas.

LES PATATES DISPAREN EL SEU PREU MÉS D'UN 14% EN UN ANY

Per rúbriques, les que més van elevar els seus preus en taxa mensual van ser la roba de nen i bebè (+17,3%), les peces de vestir de dona (+13,7%), el calçat infantil (+8,4%) i el de dona (+7,1%).

Per contra, els majors descensos mensuals es van registrar en les fruites fresques (-5,2%), olis i grasses (-1,2%) i fruites en conserva i fruita seca (-0,9%).

En taxa interanual, les rúbriques que experimenten els majors descensos de preus són els olis i grasses (-14,3%), els objectes recreatius (-2,9%) i les fruites fresques (-1,9%).

En el costat oposat, els majors ascensos de preus en l'últim any els experimenten les patates i els seus preparats (+14,7%), els llegums i hortalisses fresques (+10,6%) i el transport personal (+3,5%).

PUJA LA TAXA INTERANUAL EN TOTES LES COMUNITATS MENYS A GALÍCIA

La taxa anual de l'IPC va augmentar a l'abril en totes les comunitats autònomes menys a Galícia, on es va mantenir en l'1,4%. Els majors repunts, de quatre desenes, es van registrar a Aragó, Navarra i La Rioja, i els menors, d'una desena, a Andalusia, Astúries, Balears i Comunitat Valenciana.

Les regions que presentaven a l'abril les taxes més grans anuals d'IPC van ser Navarra (2,1%) i Castella i Lleó i Madrid (1,8% en tots dos casos), mentre que Canàries va registrar la taxa més baixa (0,9%).

