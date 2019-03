Els socialistes de Mallorca atorguen el Premi Maria Plaza 2019 a l'advocada Maria Duran

Publicado 24/3/2019 17:11:56 CET

Duran porta 35 anys treballant en la defensa dels drets de les dones

PALMA DE MALLORCA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Els socialistes de Mallorca han atorgat aquest dissabte a la nit el Premi Maria Plaza 2019 a l'advocada Maria Duran per "la lluita intensa en la defensa dels drets de les dones", mentre que la socialista assassinada pel franquisme Joana Vaño ha rebut un esment especial.

Segons ha informat la formació en un comunicat, es tracta d'un guardó que cada any concedeix la Federació Socialista de Mallorca a persones, entitats o col·lectius com a reconeixement a la tasca en defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Per a Maria Duran, aquest guardó és "una de les alegries més grans" de la seva vida i ha volgut destacar també el compromís del PSIB-PSOE amb el feminisme, fent "de la igualtat entre homes i dones una prioritat absoluta".

Així mateix, s'ha fet esment especial a la figura de Juana Vaño, dona assassinada pel franquisme i la primera dona identificada en les tasques d'exhumació de la fossa comuna del cementiri de Calvià. Han recollit el guardó les organitzacions al fet que va pertànyer Vaño, que són l'Agrupació Socialista de Calvià i el sindicat UGT, i Memòria de Mallorca.

Dolores Marí, vicepresidenta de Memòria de Mallorca, es va mostrar "molt contenta i agraïda" per aquest guardó, que representa "una tasca que fem des de fa molts anys per fer visibles els morts del franquisme" i ha afegit que " no podem oblidar les dones que durant la Guerra Civil i postguerra que van lluitar i sofrir en silenci".

Aquests premis reben el nom de Maria Plaza com a reconeixement de la tasca d'aquesta dona socialista i feminista que en temps de la Guerra Civil va lluitar pels drets de les dones pels quals va ser perseguida.