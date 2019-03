Cladera defensa la lluita feminista en un acte d'entrega del XIX Premi Maria Plaza

Publicado 24/3/2019 17:09:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Març (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha apuntat aquest dissabte, durant l'acte d'entrega del XIX Premi Maria Plaza que atorga anualment la Federació Socialista de Mallorca i que aquest any ha estat lliurat a l'advocada Maria Duran, que l'actual situació de la dona -en els casos d'igualtat- "és gràcies a la lluita feminista".

Cladera ha apuntat que "el progrés ha de seguir i la lluita ha de continuar". La candidata al Consell de Mallorca en els propers comicis ha fet un repàs dels "assoliments" que ha aconseguit el seu partit en matèria d'igualtat, en una legislatura que ha tingut un Govern "presidit per primera vegada per una dona".

D'altra banda, ha explicat que si 7 de cada 10 estudiants de la UIB són dones és "perquè alguna cosa s'ha avançat". "Si ets dona i pots votar, pots anar a la universitat, i cobres el mateix que els homes és gràcies a la lluita feminista", ha expressat. A més, ha afegit que "si ets metge, bombera, militant o jutgessa és també gràcies a la lluita feminista".

Cladera ha dit que "sense feminisme no hi ha socialisme, i sense igualtat no hi ha democràcia". A més, ha afegit que "la igualtat plena no és una opció, és una obligació".

La candidata socialista al Consell de Mallorca, ha destacat de la premiada, Maria Duran, "la lluita intensa en la defensa dels drets de les dones" i ha posat en relleu el fet que "gràcies a la lluita feminista les dones hem pogut avançar i gràcies a governs progressistes hem aconseguit moltes metes", encara que ha insistit que queda molt per fer i, per això," no fer donar ni un pas enrere".

Finalment, ha anunciat que el premi és "un reconeixement just i necessari perquè és el reconeixement de la lluita de les dones progressistes".