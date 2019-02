Entitats ecologistes recolzen la prohibició del dièsel i demanen a Anfac que es comprometi amb el canvi climàtic

Publicado 1/2/2019 12:13:28 CET

Demanen al Govern que es comprometi amb mesures que disminueixin el transport privat i que no el fomenti, "com passa en projectes com l'autopista Llucmajor-Campos"

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEU/Birdlife i WWF han mostrat aquest divendres el seu suport a la mesura per prohibir el dièsel a Balears a partir de l'any 2025 i han criticat la postura de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), que va denunciar davant la Comissió Europea el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern balear.

En un comunicat conjunt, aquestes entitats ecologistes han demanat als fabricants de cotxes "que es comprometin amb el canvi climàtic i s'adaptin a les noves tendències de mobilitat". A més, han posat l'accent que la comunitat balear té "greus problemes de contaminació atmosfèrica, a més de ser un territori particularment sensible al canvi climàtic i amb limitacions d'espai".

Les entitats, que han recordat que el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern es troba en tràmit parlamentari, inclou, a més de la prohibició de la circulació per les Illes de vehicles amb motor dièsel en 2025, la prohibició de la circulació de la resta dels vehicles de combustió interna a partir de 2035, encara que només afecta als vehicles no radicats a la regió.

Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEU/BirdLife i WWF consideren essencial aquesta mesura per la descarbonització del transport i destaquen que el Govern balear ha de comprometre's també amb mesures que disminueixin el transport privat i no fomentar-ho, "com passa en projectes com l'autopista Llucmajor-Campos".

Així, han posat l'accent en els "seriosos problemes" de contaminació que té aquesta comunitat en ser "una de les regions més afectades per concentracions d'ozó troposfèric, en part generat pel trànsit rodat". A més, algunes zones de Palma estan afectades per alts nivells de diòxid de nitrogen (NO2) derivat del trànsit.

D'altra banda, a les Illes es dóna també "un problema d'espai físic per albergar als vehicles arribats en la temporada turística".

A més, apunten que a Balears un augment d'un metre en el nivell del mar a la fi de segle podria fer retrocedir la línia costanera fins el 13 metres, destruint zones residencials i centres turístics enters. D'altra banda, donada la projecció internacional de les Illes, "un compromís ambiciós amb el canvi climàtic seria un revulsiu per a molts altres països".

Aquestes associacions han recordat que les mesures per aconseguir eliminar els vehicles de combustió interna no són exclusives de Balears, ja que altres països com Holanda, Suècia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, el Regne Unit i França compten amb plans similars.

Segons la seva opinió, aquests mateixos països són l'origen de les milions de visites de turistes que rep l'arxipèlag cada any "i les seves expectatives en visitar Balears inclouran cada vegada més accés a transport públic de qualitat i vehicles de lloguer lliures d'emissions".