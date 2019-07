Un equip del programa francès '50' Inside' roda a Menorca

Publicado 4/7/2019 18:10:16 CET

MENORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equip del magazín televisiu de la TF1 francesa '50' Inside' va rodar la passada setmana a Menorca, de manera que l'Illa serà una destinació destacada en les properes edicions del programa encapçalat pel presentador Nikos Aliagas.

L'equip, format per 13 persones, va gravar en set localitzacions diferents de Menorca, entre elles platges i cales com a Cala Mitjana i Cala'n Brut, el poblat de Binibèquer Vell, el far i la península de Cavalleria, la Cova d'en Xoroi i dos hotels rurals.

"La idea amb la qual han plantejat el rodatge és la de presentar Menorca com una destinació paradisíaca propera a França, destacant els valors naturals d'una illa declarada Reserva de Biosfera, la bellesa del litoral, el bon temps i la qualitat dels allotjaments hotelers i serveis turístics", tal com han informat aquest dijous des del Consell de Menorca.

El material gravat servirà per muntar un total de set peces, de set minuts cadascuna, que es podran veure del 13 de juliol al 24 d'agost. El programa s'emet els dissabtes de 17.50 a 19.50 hores i, a més de descobrir destinacions turístiques, tracta sobre la vida de personatges famosos, la qual cosa funciona com un reclam efectiu per a l'audiència, diuen.

"El valor econòmic de disposar d'aquests espais en un dels programes amb més audiència de la televisió pública francesa és altíssim", ha afirmat la consellera en funcions de Promoció Turística, Maite Salord.

"Estem aconseguint que els principals mercats europeus mirin a Menorca com una destinació diferenciada i de qualitat. I això és gràcies a tots: a la fundació i al Consell pel treball que es fa per posicionar l'Illa en l'exterior i per afavorir la creació de productes competitius; al sector privat per la prestació de serveis de qualitat i per l'eficaç comercialització; i, en general, a tots els menorquins perquè gràcies al compromís ciutadà Menorca és avui una destinació única en el Mediterrani", ha afegit.

'50' Inside' és un dels programes més veterans (s'emet tots els dissabtes des de 2006) i amb una audiència més sòlida (té una mitjana de 2,7 milions de teleespectadors) de TF1.