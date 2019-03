La falta de pluges acumulades des d'octubre a Espanya arriba al 16%

Publicado 22/3/2019 17:51:52 CET

Les quantitats van superar els 10 litres per metre en el nord de Mallorca i a Menorca

MADRID, 22 Març (EUROPA PRESS) -

Les pluges acumulades en el conjunt d'Espanya pel que fa a l'any hidrològic, que va començar l'1 d'octubre de 2018 i durava fins al 19 de març, se situen en 321 litres per metre quadrat, la qual cosa suposa un 16 per cent menys del valor normal per a aquest període, que són 382 litres per metre quadrat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Durant el període del 13 al 19 de març les precipitacions van afectar la zona nord peninsular, al llevant, a la costa mediterrània del sud-est d'Andalusia i a Balears, afegeix l'Aemet.

Les quantitats van superar els 10 litres per metre quadrat en una franja que va des de la meitat est d'Astúries fins a Navarra, en el nord de Mallorca i a Menorca, mentre que es van aconseguir els 30 litres per metre quadrat en zones de Cantàbria, País Basc i Navarra, arribant-se a registrar més de 40 litres per metre quadrat en punts del Pirineu navarrès i de Picos de Europa.

Entre les precipitacions acumulades en els observatoris principals destaquen els 31 litres per metre quadrat a Bilbao/Aeroport; 30 litres per metre quadrat en Hondarribia/Malkarroa; 24 litres per metre quadrat a Santander/Parayas i Sant Sebastià/Igueldo; 16 litres per metre quadrat a València/Aeroport i 15 litres per metre quadrat en Foronda/Txokiza.

El dia 20 de març tan sols es van registrar precipitacions a les Illes Balears, en el litoral de la comunitat valenciana i en la costa sud-est d'Andalusia, sense superar en cap cas els 10 litres per metre quadrat.

Excepte en el quadrant nord-est peninsular, en àrees del Cantàbric i en punts més aïllats d'Andalusia i les illes Canàries, les precipitacions es troben per sota dels seus valors normals en gairebé tot el territori nacional.

No arriben a aconseguir fins i tot el 75% d'aquest valor normal en extenses àrees del centre i meitat oest de la península, en el nord de la província d'Osca, en l'est de Castella- La Manxa, a la província d'Alacant, a la regió de Múrcia i en la majoria de les illes de l'arxipèlag canari.