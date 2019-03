Ferrer qualifica de "acusacions" sense "fonament" els arguments de la vaga en l'EMT

Publicado 18/3/2019 14:08:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El regidor de Mobilitat de Palma, Joan Ferrer, ha mantingut aquest dilluns que els arguments esgrimits pel comitè d'empresa de l'EMT de Palma per a la vaga són "acusacions que no tenen fonament" i ha defensat que la convocatòria d'ocupació per a conductors pretén "justament lluitar contra la precarització".

Així s'ha expressat Ferrer a preguntes dels mitjans durant una roda de premsa, mentre es desenvolupa, aquest dilluns, la primera reunió entre la direcció de l'empresa i els treballadors en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).