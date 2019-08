Fevitur denuncia davant la UE la regulació de pisos turístiques a Bilbao, Sant Sebastià, Mallorca, Madrid i Barcelona

Publicado 1/8/2019 14:00:38 CET

Exigeix a la UE que emplaci el Govern a prendre mesures per a un "marc jurídic estable, unívoc i concorde" a la lliure competència

La Federació d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (FEVITUR) ha portat davant la Secretaria General de la Comissió Europea (CE) la regulació dels habitatges d'ús turístic a Bilbao, Sant Sebastià, Mallorca, Madrid i Barcelona per considerar que aquestes normatives imposen "requisits d'impossible compliment" i adverteix que les normatives turístiques i urbanístiques "imposen barreres d'entrada a un sector que gaudeix de gran acceptació i arrelament" a Espanya.

En un comunicat, la patronal d'aquest sector argumenta que requisits com la fixació d'un nombre mínim o màxim de dies de lloguer, la concentració d'habitatges turístics en un mateix edifici, la prohibició del lloguer per habitacions, restriccions urbanístiques en determinats barris o l'exigència de requisits tècnics innecessaris recollits en aquestes normatives són impossibles de complir.

A més, com ja ha anat denunciant reiteradament, considera que l'existència de desenes d'ordenances i normatives en tot el territori espanyol provoca que moltes d'elles siguin en ocasions contradictòries entre si.

El president de Fevitur, Tolo Gomila, assegura que les accions jurídiques de la patronal pretenen "aconseguir l'harmonització del sector i un marc normatiu raonable, sense vulnerar les transferències a les diferents comunitats autònomes".

És per això pel que, través d'aquesta denúncia, Fevitur exigeix a la Unió Europea al fet que emplaci el Govern espanyol a "prendre les mesures legislatives oportunes" per proporcionar un "marc jurídic estable, unívoc i concorde als principis de llibertat d'establiment i competència" del Parlament Europeu.

AMPLIA LA DENÚNCIA PRESENTADA EN 2016.

Aquesta és la tercera vegada que Fevitur porta davant les institucions europees les diferents regulacions autonòmiques i municipals que s'estan aprovant en els últims anys a Espanya. La primera denúncia és de setembre de 2016 i posteriorment al novembre de 2017 es va ampliar per posar en coneixement de la UE la regulació que es pretenia a Balears i Castella i Lleó.

Ara s'amplia per segona vegada la denúncia per incorporar les novetats legislatives i judicials de quatre destinacions més. Segons Fevitur, la descentralització de les competències en matèria turística dóna motiu a "una abundant i no sempre encertada activitat legislativa" per part de les comunitats i ajuntaments.