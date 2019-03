Fixats els serveis mínims del Govern per la vaga feminista

Publicado 7/3/2019 13:00:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha estat informat dels serveis mínims fixats per la convocatòria de vaga per aquest divendres, 8 de març, organitzada per diferents sindicats de tot l'àmbit estatal per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, la prestació de serveis essencials als centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, preveu que han de romandre oberts durant la jornada.

En sanitat, es considera servei mínim assistencial el funcionament normal dels serveis d'urgències tant pel que fa a l'atenció de pacients externs que arribin com als pacients ingressats en les unitats d'observació d'urgències.