Florit va ordenar requisar els mòbils dels periodistes "per resultar decisiu per a la investigació"

A l'auto complet, que consta de cinc pàgines, el jutge no al·ludeix al secret professional ni a la Constitució

El jutge instructor del 'cas Cursach', Miguel Florit, va ordenar requisar els mòbils dels periodistes d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' perquè va considerar que era "decisiu per a la investigació" de la peça per revelació de secrets sobre informacions periodístiques publicades sobre la causa.

Així ho va exposar en la fonamentació jurídica de l'auto pel qual va ordenar la confiscació. L'auto complet, que no va ser notificat als afectats el dia de la intervenció, consta de cinc pàgines a les quals el jutge no fa cap al·lusió ni al secret professional ni a la Constitució que recull aquest dret.

Segons consta a l'auto, va ser la Policia qui va sol·licitar al jutge que autoritzés l'entrada i registre de les oficines d'Europa Press i 'Diario de Mallorca'. Ho va demanar "a fi d'esbrinar si a les mateixes podien trobar-se objectes o indicis que puguin servir per a l'esclariment" dels presumptes delictes de descobriment de secrets, si bé cal recordar que la Fiscalia va assegurar posteriorment a un comunicat que la intervenció "no va tenir per objecte localitzar o descobrir les fonts d'informació" sinó que perseguia l'"assegurament dels efectes materials procedents del delicte".

L'auto del jutge Florit es limita a indicar que la Fiscalia va informar favorablement a la sol·licitud de la Policia, però no dona compte del contingut del mencionat informe.

A continuació, als fonaments jurídics de la resolució, el jutge argumenta que la inviolabilitat del domicili no és un dret absolut i apunta que "consta en la causa que els periodistes van tenir informació confidencial amb còpies originals dels documents filtrats, que guarden als seus telèfons mòbils o als seus ordinadors".

POSSIBLE DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA

Seguidament, el jutge cita diversos articles de la Llei d'Enjudiciament Criminal ressaltant que la norma permet el registre de llibres i papers no només dels investigats, sinó també d'altres persones, "quan això fos necessari per al resultat del sumari".

També indica que "tots estan obligats a exhibir els objectes i papers en relació amb la causa" i que qui es negui "podria ser sancionat amb multa i fins i tot processat com a autor d'un delicte de desobediència a l'autoritat".

FLORIT VA REVOCAR AQUESTA ORDRE DEU DIES DESPRÉS

Deu dies després de la confiscació, el jutge Florit va revocar aquesta decisió en un auto en el qual tampoc va fer referència expressa al secret professional. "Reexaminades les diligències efectuades a aquesta causa (...) han de ponderar-se en aquest moment els diferents drets fonamentals en joc".

Amb aquesta nova resolució, Florit va ponderar d'una banda la persecució del delicte i d'altra banda, solament va fer al·lusió al fet que "es ponderen els drets de tercers en aquesta causa afectats per les intervencions acordades".

Per això, va considerar "adient reformar d'ofici" l'auto anterior i deixar-ho sense efecte per revelar-se "una minva important de la necessitat i eficàcia de les mesures acordades".