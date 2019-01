El Fogaiba convoca ajudes dotades amb 250.000 euros per a les agrupacions de defensa vegetal de Mallorca

Publicado 22/1/2019 16:58:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba) ha convocat una línia d'ajudes dotada amb 250.000 euros per a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) de Mallorca per 2019.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en una nota de premsa, els interessats tenen fins al 28 de febrer per presentar les sol·licituds.

Les ajudes subvencionaran l'assessorament de les ADV als beneficiaris finals. Les actuacions s'han de dur a terme i pagar en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre del 2019.

Les ADV són agrupacions d'agricultors associats per lluitar contra els agents nocius en les seves explotacions, especialment davant la detecció de plagues i malalties noves. Segons la Conselleria, "la irrupció de mètodes de lluita innovadors ha fet necessàries una major qualificació, una especialització i una formació constant del personal que es dedica a aquesta tasca, que els agricultors no poden assumir si no és amb l'assessorament extern de tècnics qualificats".

Així, l'ADV és la figura adoptada a Espanya a través de la Llei de sanitat vegetal perquè la lluita contra les plagues "es pugui fer de manera eficient i, sobretot, respectuosa amb la salut de les persones i dels animals, i sigui compatible amb el desenvolupament d'una agricultura sostenible", com ha explicat la Conselleria.

Les actuacions emparades per aquestes ajudes són l'assessorament als agricultors, el seguiment de les plagues, malalties i males herbes, informar periòdicament de les dades obtingudes, transmetre els avisos fitosanitaris que doni la Conselleria, participar en les reunions de coordinació amb el Govern, i desenvolupar assajos per millorar l'obtenció d'informació sobre el seguiment de danys i plagues, així com sobre la detecció i la identificació de patògens, i per implementar noves tècniques de lluita necessàries per a la prevenció, el control o l'erradicació.