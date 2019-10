Font, a Armengol: "Envia-li un whastapp a Sánchez dient que per la seva deixadesa no es podran dur a terme polítiques"

Publicado 1/10/2019 16:29:09 CET

El diputat i líder de la formació El PI-Proposta per els Illes, Jaume Font, ha instat aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que li traslladi a Sánchez que "per la seva deixadesa" i davant la convocatòria de noves eleccions a nivell estatal, "no es podran dur a terme polítiques" autonòmiques. "Envia-li un whatsapp a Sánchez", ha demanat Font.

"Ens hem guanyat una autonomia i des de la nostra formació volem reivindicar que es compleixin els objectius". Per la seva banda, Armengol, ha dit que "el problema és de tots" i "de fons", ja que la congelació dels pressupostos és una cosa en el que "haurien de treballar" totes les formacions polítiques amb representació a Madrid.

Respecte a la nova convocatòria d'eleccions també s'ha pronunciat el diputat 'popular' Company. "La incapacitat de Pedro Sánchez ens porta a altres eleccions", alguna cosa que "costarà 150 milions d'euros", ha lamentat el líder del PP a Balears.

"Pedro Sánchez és nociu per a Balears. El millor que podria passar és que Sánchez no estigui a la Moncloa". "Estic segur que abans votaria a Casado", ha ironitzat Company en referència a les preferències d'Armengol, alguna cosa que ha provocat riures entre els assistents --inclosa la presidenta--.

"No hi haurà REB ni convencios fantasmes" s'ha queixat Company, que ha instat la presidenta de l'Executiu balear a "reivindicar" un finançament just per a Balears.

Armengol ha explicat que així com ha dit en altres ocasions "altres eleccions no són una bona notícia" encara que espera que a partir del 10 de novembre hi hagi "un govern progressista i fort".

"Som un exemple de capacitat de consens i rigor i Espanya porta anys sense un govern estable. Vostès s'han dedicat a 'quant pitjor, millor'", ha increpat Armengol a Company.

Finalment, la presidenta ha recordat que als pressupostos de 2019 --pactats amb Unides Podem-- PP, Cs "i els independentistes" van votar en contra de la seva aprovació. "Haguéssim tingut els recursos que necessita aquesta comunitat autònoma", ha puntualitzat Armengol.