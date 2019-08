Formentera no va registrar al juliol més vehicles en les seves carreteres, segons es desprèn d'un informe

Publicado 6/8/2019 17:50:24 CET

FORMENTERA, 6 Ag. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha destacat que al juliol no han circulat més vehicles per les carreteres de l'Illa en comparació a l'estiu anterior, segons es desprèn d'un estudi que s'està duent a terme.

Entre els dies 1 i 12 d'agost s'està realitzant aquest estudi en les carreteres de Formentera sobre els models de transport i sobre els nivells d'ocupació a les zones d'estacionament.

Segons ha explicat la institució, el treball ha estat encarregat a una empresa especialitzada amb l'objectiu de donar resposta a les directrius fixades en el Pla de Mobilitat Sostenible dos anys després dels primers recomptes.

Amb els resultats, es veurà l'efecte de la nova mesura de regulació implementada de manera pionera aquesta temporada, segons ha dit el conseller de Mobilitat, Rafael González.

Des del Consell han explicat que quan finalitzi aquest any la regulació i es tinguin dades sobre l'entrada de vehicles, es podrà valorar l'experiència pilot i establir les bases a aplicar de cara a la temporada vinent.

UN TOTAL DE 19.880 VEHICLES AUTORITZATS Al JULIOL

La mitjana de vehicles autoritzats en la segona quinzena de juliol per circular diàriament per Formentera ha estat de 19.880, segons ha informat el Consell.

En els primers quinze dies del passat mes, la xifra va arribar a 19.183 vehicles autoritzats per dia.

En relació a les autoritzacions de les últimes setmanes de juliol, 1.428 van ser sol·licitades per turistes que van viatjar amb el seu turisme des de fora de Formentera; 8.851 autoritzacions van ser per a lloguers de vehicles; 8.048 es van tramitar per part de residents a Formentera i 1.553 eren turismes de propietaris de segones residències, empreses amb seu a l'Illa o de transport.

González ha explicat a més que es va sol·licitar un informe a la Policia Local per constatar que no hi hagués presència de quads en circulació. La nova regulació, ha recordat el Consell, no permet el lloguer de quads ni l'accés d'aquests vehicles a l'Illa.

Així, a data de 22 de juliol els agents no havien detectat cap quad en circulació, destacant que les empreses estan complint de forma "unànime" la regulació".