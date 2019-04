Formentera i Selva rebran una subvenció per millorar la recollida separada de residus

Publicado 26/4/2019 14:45:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera i a l'Ajuntament de Selva rebran dues subvencions per un import màxim total de 22.473 euros en el marc del Pla d'Impuls al Medi ambient (PIMA) Residus 2018 per millorar la recollida separada de residus.

En roda de premsa, la portaveu de l'Executiu autonòmic, Pilar Costa, ha explicat aquest divendres que el Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, l'autorització prèvia per concedir aquesta subvenció.

En el cas de Formentera, el projecte és per a la instauració dels serveis de recollida de matèria orgànica a mitjans i grans productors. A Selva, el projecte té com a objectiu la recollida separada d'oli de cuina usat per a biocarburants.

Cal recordar que el juliol de 2018 va tenir lloc la Conferència Sectorial de Medi ambient del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient on es va aprovar una transferència a les comunitats autònomes per executar actuacions del PIMA. Les ajudes a Formentera i Selva estan aquí emmarcades.