Fuster diu que Marí Bosó "podria ser un bon president" del PP balear

El secretari general del PP a Balears, Toni Fuster, ha assegurat aquest dilluns que el candidat 'popular' a l'Ajuntament d'Eivissa i president del PP a l'Illa, José Vicente Marí Bosó, "podria ser un bon president" del partit a nivell autonòmic.

Així s'ha expressat Fuster en declaracions al programa radiofònic 'Al Dia' d'IB3 recollides per Europa Press en les quals, així mateix, ha assegurat que Marí Boso és "un gran polític" i "podria ser un bon president" dels 'populars' a Balears. "No crec que que sigui tan difícil que un eivissenc sigui el president del partit", ha afegit.

Preguntat pel futur polític de l'actual president del partit, Biel Company, Fuster ha dit que "faci el que faci, ho farà pensarà en el partit" ja que és una persona "molt responsable". Així mateix, ha reiterat que el futur polític del líder del PP balear "només ho sap i només ho pot decidir ell".

Precisament el diari 'Última Hora' informa aquest dimarts de la possible marxa de les files 'populars' de Biel Company, qui, segons informa el periòdic, hauria comunicat al seu cercle més proper el seu desig d'abandonar de forma progressiva la vida política davant els resultats obtinguts en les últimes eleccions autonòmiques.

Per primera vegada a Balears, els 'populars' no han estat la força política més votada per la ciutadania illenca i, en comparació als comicis de 2015, el PP ha perdut 28.362 vots. Cal recordar que en aquestes eleccions autonòmiques, el partit ha aconseguit 94.821 vots i 16 escons en el Parlament, que contrasten amb els 123.183 sufragis i 20 escons que va aconseguir la formació 'popular' en les eleccions de 2015.

"PROFUNDA REFLEXIÓ" EN EL PARTIT

D'altra banda, Marí Bosó ha considerat aquest dimarts "evident" que el partit ha de fer una "profunda reflexió" sobre les coses que s'han fet "bé i malament" a Balears, davant els resultats obtinguts per la formació en les eleccions del 26 de maig.

Segons ha relatat, va parlar amb Company en la nit electoral per comentar els resultats. A més, ha assegurat que des del PP d'Eivissa seran "lleials" i ajudaran a oferir solucions perquè "és evident que el PP d'Eivissa també necessita que el Govern balear s'acordi de l'Illa i que el pugui aconseguir en la propera cita electoral".