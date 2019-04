Galmés assegura que retornarà als mallorquins els 26 milions d'euros que "Cladera ha llevat al Consell"

Publicado 8/4/2019 14:23:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat 'popular' a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat que retornaran "als mallorquins els 26 milions que, com a consellera d'Hisenda, Catalina Cladera ha llevat al Consell".

Segons ha informat el PP en un comunicat, Galmés ha recordat que "el Govern devia de 125 milions a la institució insular malgrat que Cladera hagi volgut fer creure que són solament 98,8".

"És que, amb tot el que ha perjudicat el Consell, no s'entén que ella sigui la candidata socialista a la presidència de la Institució insular", ha asseverat, al que ha afegit que, si aconsegueix presidir el Consell, aquest serà "el tan reivindicat Ajuntament d'ajuntaments" posat que el seu "compromís és ajudar a resoldre els problemes del dia a dia de tots i cadascun dels municipis de l'illa".

Per això, s'ha compromès, també, al fet que augmentarà un 30 per cent les ajudes directes als municipis.

Amb tot, ha criticat especialment "la política de despatx" del Pacte i que "amb més pressupost que mai, el pacte d'esquerres no ha sabut gestionar-ho per ajudar a resoldre els problemes de la gent". "No és possible que no hagin ni començat la residència de Ciutat Jardí sabent que hi ha més de 1.200 persones esperant plaça", ha afegit.

Així, Galmés ha posat l'accent principalment que crearan "més places de centres de dia i places residencials" i en què augmentaran "l'import de l'ajuda per a persones dependents" perquè "el que no ha fet l'autodenominat com 'Govern de la gent' ho farà el PP".

"La gent ja no vol més pactes com l'actual que s'ha limitat a imposar, prohibir i a perseguir als quals no pensen com ells", ha conclòs.