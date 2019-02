García Egea, sobre la dimissió de Bauzá: "és de covard anar-se'n i no intentar canviar les coses des de dins"

Publicado 5/2/2019 16:49:33 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, s'ha pronunciat aquest dimarts sobre la marxa de l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, que va deixar el partit i la seva acta de senador, i ha declarat que "és de covard anar-se'n i no intentar canviar les coses des de dins

En una entrevista a EsRadio, que ha recollit Europa Press, el 'número dos' del PP ha assenyalat que el dia que li van dir que Bauzá s'anava es va posar en contacte amb ell per preguntar-li quins eren les raons de la seva marxa.

Així, ha relatat que Bauzá li va respondre que no se sentia "còmode". "No et sents còmode amb el president Casado i et senties més còmode en etapes anteriors? Marxes ara que estem fent un PP més recognoscible", li va traslladar durant aquesta conversa, segons ha desvetllat.

Al seu parer, "és de valent quedar-se en un lloc i canviar les coses". "Per això, quan diuen de vegades que el Partit Popular és covard, covard és anar-se'n i no intentar canviar les coses des de dins", ha proclamat.

A més, i després que un dels arguments de Bauzá per marxar fos el catalanisme i la política lingüística del PP balear, García Egea ha assenyalat que tant el PP de Balears com el valencià estan "absolutament" en sintonia amb Pablo Casado en matèria lingüística.

El 'numero dos' del PP ha subratllat que una mostra del "compromís" del PP amb la llibertat és el recurs que va interposar Mariano Rajoy contra el requisit que a sanitat es necessités parlar en català. "Ho han retirat el Govern d'Armengol i de Pedro Sánchez. Quelcom bo seria si ho han retirat", ha conclòs.

JAVIER ARENAS COM A SENADOR

D'altra banda, el secretari general del PP ha defensat la proposta del PP andalús per designar a Javier Arenas com a senador autonòmic i ha recordat que és el "únic que va guanyar a l'esquerra a Andalusia", en al·lusió als comicis de 2012 en els quals va aconseguir 50 diputats però es va quedar a cinc escons de la majoria absoluta i no va poder governar.

Arenas, que va recolzar a Soraya Sáenz de Santamaría a les primàries, tornarà a ser senador per designació del Parlament andalús, per la qual cosa continuarà en un càrrec en el qual ha treballat els últims anys. L'acompanyarà a la Cambra alta Teresa Ruiz-Sillero, que substituirà Antonio Sanz, nomenat viceconseller de Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta d'Andalusia.

Al ser preguntat per si Arenas seria senador abans de la reunió que va mantenir amb ell aquest cap de setmana a Sevilla, García Egea s'ha limitat a assenyalar que el PP andalús que dirigeix Juanma Moreno ha realitzat la proposta "d'una persona que ha estat president del partit durant molt temps".

"I per cent, va treure bon resultat. Ha estat l'únic que ha aconseguit guanyar-li a l'esquerra allà a Andalusia, que és Javier Arenas".

En relació a si creu que Arenas vol jubilar-se en política, ha assenyalat que són qüestions personals de cadascun i ha agregat que ell no aspira a fer-ho perquè va estudiar enginyeria per vocació. Al seu parer, la política és una "carrera de relleus" en la què donarà "el màxim mentre estigui a la pista" per després "passar el testimoni al següent".

A més, García Egea ha defensat la proposta "molt encertada" de Teresa Ruiz-Sillero, que ha posat "contra les cordes" al PSOE al Parlament andalús "en tots els casos de corrupció". I ha afegit que aquesta parlamentària "ha estat un gran suport de Pablo Casado a Cadis".

"RENOVACIÓ TRANQUIL·LA"

Preguntat per què Juanma Moreno no ha fet consellera a Esperanza Oña, ha recordat que Oña ocupa la Vicepresidència primera de la Mesa del Parlamento andalús, un lloc que no cal "menysprear" perquè "ha d'estar molt pendent dels temes", atès que el PP no té majoria. "Moreno Bonilla va dir que aquí necessitava a persones amb gran experiència", ha postil·lat.

García Egea ha assenyalat que aquest dimarts segueixen els nomenaments del Govern andalús, on es va a produir una "renovació tranquil·la i una unió clara de tot el PP andalús entorn de Moreno i Pablo Casado". "Avui en el PP no hi ha corrents, existeix una sola figura entorn de Casado", ha proclamat.

A més, ha assegurat que el pacte amb Vox a Andalusia "el pot portar qualsevol president autonòmic al seu programa electoral" perquè són qüestions de "sentit comú" i "bàsiques" que pot subscriure "qualsevol persona de centre-dreta liberal conservador".