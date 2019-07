Goirigolzarri no creu que la banca cobri a particulars pels seus dipòsits

Publicado 2/7/2019 16:25:10 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, no creu que les entitats financeres puguin començar a cobrar als seus clients particulars pels seus dipòsits, oferint rendibilitats negatives per elles, davant un escenari continuat de tipus negatius com l'actual.

"Per què no poden entrar els tipus en terreny negatiu en principi? Perquè el client té una alternativa. Mentre hi hagi circulant, efectiu, sempre tens l'alternativa d'agafar els diners i portar-los a una càmera seguretat", ha afirmat en una trobada organitzada aquest dimarts a Madrid per Servimedia, i en el qual ha participat al costat de la presidenta de Microsoft Espanya, Pilar López.

Durant el mateix, Goirigolzarri ha assenyalat que les rendibilitats dels dipòsits "en els grans fons primer, i en les grans empreses, poden situar-se en terreny negatiu". "De fet, s'estan situant en terreny negatiu a Espanya i en la resta d'Europa. On no veig situar-se en terreny negatiu és els tipus d'interès dels dipòsits dels particulars", ha postil·lat.

"No veig tipus negatius al món de particulars, pagar perquè t'ho dipositen", ha resolt, si bé ha posat l'exemple de bons de deute públic, com l'alemany, pels quals l'inversor ha de pagar un cost addicional en tenir tipus negatius. "Si es vol donar diners a l'Estat alemany a deu anys, l'Estat et demana el 0,32%", ha dit.

Les declaracions de Goirigolzarri han tingut lloc en ser preguntat per la possibilitat de començar a cobrar als particulars pels dipòsits davant un escenari continuat de tipus negatius com el vigent, possibilitat que no descarten els analistes de Bankinter.

El president de Bankia ha recordat que aquesta no és l'opinió de Bankinter, sinó del seu servei d'estudis, i que, si amb tipus baixos "la banca eficient pot funcionar, amb tipus negatius és ja molt més complicat", i que aquesta última situació es porta donant en els últims tres anys.

"Portem tres anys amb tipus negatius, espero que no hi hagi altres tres anys amb tipus negatius en el futur, però sí és cert que el Banc Central Europeu (BCE) ha dit que canviarà, en principi, les seves polítiques de tipus, almenys en el primer semestre de l'any que ve", ha declarat.

A més, ha assenyalat que, segons altres "experiències en països nòrdics d'Europa", "arriba un moment en què els tipus negatius no tenen cap element a favor", doncs al contrari, ha dit, "tenen uns elements de desestabilització de l'economia".