El Govern aprova mesures urgents per pal·liar danys pels temporals que ocorrin fins al 31 de març

Publicado 25/1/2019 17:57:58 CET

MADRID, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un Reial decret Llei de mesures urgents per pal·liar els danys causats pels temporals i altres situacions catastròfiques que es produeixin fins al 31 de març. Entre les zones que es beneficiaran d'aquestes ajudes es troba Balears.

Segons ha anunciat la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, "almenys per tres vegades" l'Executiu ha presentat i aprovat mesures per compensar els danys per aquestes situacions, amb compensacions econòmiques, però també amb bonificacions fiscals.

Si bé, ha explicat que per a les bonificacions fiscals, que poden afectar a la Seguretat Social, cal elaborar un Reial decret Llei que "servirà de marc per a tots aquests incidents i altres situacions que es produeixin fins al 31 de març".

El nou text amplia les ajudes financeres i els beneficis fiscals ja existents concedits per pal·liar els danys produïts pels temporals, incendis, inundacions i altres desastres que van afectar al llarg de 2018 a diverses zones del territori nacional.

Així mateix, fa més flexibles els tràmits per a la sol·licitud d'ajuda i la implementació de mesures laborals i en matèria de Seguretat Social per als territoris afectats.

Seran beneficiaris d'aquesta ampliació d'ajudes els ciutadans, establiments i institucions afectats per les pluges torrencials i desbordaments que van tenir lloc a Balears el passat octubre; per l'explosió del material pirotècnic en Tui (Pontevedra) el 23 de maig; pels incendis esdevinguts a la Comunitat Valenciana al mes d'agost; així com per les pluges torrencials i desbordaments succeïts a l'octubre a Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona i Teruel; entre altres successos.

Aquests territoris van ser declarats a diferents reunions del Consell de Ministres com a zones afectades greument per una emergència de Protecció Civil, amb el consegüent accés a ajuda i beneficis.

El text adoptat amplia les ajudes i comporta la concessió d'una subvenció de fins al 7 per cent de la quantia dels danys indemnitzables produïts en establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-pesquers, turístics i d'altres serveis, fins a l'import màxim de 9.224 euros, quan l'afectat hagués estat indemnitzat pel Consorci de Compensació d'Assegurances amb aplicació d'una franquícia.

També s'amplia d'un a dos mesos el termini per sol·licitar les ajudes, se suprimeixen els límits previstos en la normativa actual perquè les Corporacions Locals puguin rebre ajudes per les despeses causades i s'amplia d'un a dos mesos el termini per presentar les corresponents sol·licituds.

Finalment, s'eleven les quanties màximes per danys en elements comuns d'una Comunitat de Propietaris i per danys en establiments industrials, comercials i de serveis, que en tots dos supòsits passen de 8.000 euros a 9.224 euros.