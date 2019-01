El Govern central retira el recurs contra el decret del català a la sanitat pública de Balears

Actualizado 27/12/2018 18:03:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Des. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha retirat el recurs contenciós-administratiu que havia interposat contra el decret aprovat per l'Executiu autonòmic per regular la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut (IbSalut).

L'Advocacia General de l'Estat, a partir de la sol·licitud realitzada pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, ha autoritzat a l'Advocacia de l'Estat en Balears per desistir d'aquest recurs que es tramitava davant la Sala el Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB). La formalització del desistiment s'ha dut a terme aquest dijous.

Des de la Delegació del Govern a Balears, han assenyalat que la retirada del recurs contra aquest decret es produeix "a partir de la voluntat política expressada" pel nou Govern i de les converses mantingudes per això amb el Govern.

El decret estableix l'habilitació del personal sanitari a Balears per complir amb el principi de doble cooficialitat lingüística. D'aquesta manera, s'admeten les sol·licituds de participació de tots els aspirants als processos selectius, i qui els superi obtindrà la condició de personal estatutari sanitari fix, però estarà obligat a aconseguir el nivell de coneixements de català requerit i a acreditar-ho en un termini màxim de dos anys que comencen a contar a partir de la data d'ocupació de la plaça o lloc de treball.

En cas de no fer-ho, es mantindrà la condició de personal estatutari fix, però no podrà participar en cap procediment de mobilitat que convoqui l'IbSalut ni accedir als drets econòmics que comporta la carrera professional.

Al moment de la seva aprovació, al març d'aquest any, la consellera de Salut, Patricia Gómez, va recalcar que el que s'exigeix amb el decret és "un nivell de comprensió" de català. Per exemple, per a auxiliars i celadores el nivell és l'A2, "un nivell bàsic", i per a metges, infermers i fisioterapeutes el B1, va explicar.