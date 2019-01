El Govern convoca la segona edició del certamen d'Espots Carnet Jove 2019

Publicado 22/1/2019 17:07:09 CET

Els viatges per Europa són l'eix temàtic d'enguany

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocat aquest dilluns, a través de l'Institut Balear de la Joventut, per segon any consecutiu, el certamen Espots Carnet Jove 2019 de Balears amb el tema 'La mobilitat dels joves per Europa amb el Carnet Jove'.

Segons la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, el certamen pretén augmentar el coneixement del Carnet Jove entre els centres educatius de Balears i fomentar l'aprenentatge d'eines audiovisuals i la creativitat dels joves mitjançant la realització de l'espot.

El Primer i Segon premi compten amb 6.000 i 2.000 euros respectivament, que es destinaran a la realització d'una estada amb activitats culturals, nàutiques o d'aventura, a la destinació seleccionada pels guanyadors.

A més, es donaran quatre esments especials dotades amb 250 euros cadascuna, per a la realització d'una activitat d'esbarjo, cultural, nàutica o d'aventura.

Els destinataris són els centres d'educació secundària, batxillerat i formació professional de Balears; públics, concertats o privats reconeguts per la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern que duguin a terme la seva tasca docent amb joves de 12 a 18 anys, majoritàriament, durant l'any de la convocatòria.

El termini d'inscripcions és des del proper 23 de gener fins el dia 3 de març de 2019.