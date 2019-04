El Govern convoca subvencions per a activitats d'educació ambiental el 2019

Publicado 8/4/2019 14:11:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha convocat una línia d'ajudes dirigida a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats d'educació ambiental durant 2019.

La convocatòria s'ha publicat en l'última edició del Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB), segons ha informat la Conselleria aquest dilluns en una nota de premsa.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 6 de maig, per a projectes que s'executin entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2019.

Les entitats rebran 100.000 euros per subvencionar projectes relacionats amb la sensibilització i la informació sobre l'aigua i els residus, amb especial esment als plàstics, la biodiversitat, el consum responsable, la custòdia del territori i els espais naturals a Balears. La subvenció per a cada activitat o projecte pot ser d'un màxim del 75 per cent del cost, amb un límit de 6.000 euros.

Els projectes han de tenir conscienciar i estimular hàbits i conductes respectuoses amb el medi ambient. També se subvencionarà la divulgació, mitjançant l'elaboració i distribució de material d'educació ambiental, així com la formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats.

Amb aquesta mateixa línia de subvencions, el passat 2018 es van subvencionar 22 projectes. D'ells, set estaven dedicats, per complet o en part, a la biodiversitat i espais naturals, sis als residus, tres a territori i paisatge, dos a agrobiodiversidad i hort, entre uns altres de temàtica més general.

Els projectes majoritàriament tenien caràcter formatiu, ja fora mitjançant activitats i tallers en centres educatius, cursos i jornades per a públic general o especialitzat.