El Govern destaca "l'impuls" donat a la internacionalització d'empreses amb 600.000 euros en ajudes aquest any

Publicado 15/4/2019 17:27:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha destacat aquest dilluns "l'impuls" que ha donat el Govern als processos d'internacionalització de les empreses, a través de les ajudes emmarcades en el Pla d'Indústria, que enguany compten amb un pressupost de 600.000 euros.

Durant la seva intervenció en la jornada 'El valor que ve de l'exterior: internacionalitzar per competir', organitzada per la Fundació Impulsa Balears, al costat de la Cambra de comerç de Mallorca, el conseller ha recordat que "les subvencions per afavorir la internacionalització van ser publicades en el BOIB del passat 6 d'abril".

Així mateix, ha explicat que el pressupost de les ajudes de 2019 suposa un increment del 60% respecte a la convocatòria de l'any passat, a la qual es van destinar 376.000 euros. L'augment respon la necessitat de donar resposta a l'elevada demanda d'aquestes ajudes per part de les empreses.

Negueruela ha precisat que només el 2018 gairebé 50 empreses es van beneficiar de les ajudes a la internacionalització, especialment en la línia dirigida a la consolidació dels negocis. A més, 15 empreses es van beneficiar de la segona fase d'aquesta línia de consolidació de 2017.

D'altra banda, i a causa del caràcter cofinanciable d'aquestes subvencions, el conseller ha precisat que els resultats de la inversió de les empreses i autònoms han mostrat un efecte multiplicador dels imports assignats.

"Les empreses que es van beneficiar de les ajudes d'iniciació el 2018 van multiplicar per 2,6 la subvenció. De la mateixa manera, les ajudes a la consolidació van augmentar fins el 3,7 vegades la inversió prevista. Quant a la fase de consolidació, convocada el 2017, l'increment de la inversió va ser de 4,3 vegades l'import pressupostat", ha agregat Negueruela.