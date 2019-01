El Govern diu que "respecta qualsevol protesta", davant la tractorada contra l'ampliació de les ZEPA

Publicado 18/1/2019 15:03:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha declarat aquest divendres que l'Executiu "respecta qualsevol protesta o desacord" amb la normativa que aprova el Govern, després de ser preguntada per la concentració d'agricultors davant el Consolat per demanar que es retiri la proposta d'ampliació de les Zones d'Especial Interès per a les Aus (ZEPA).

Amb tot, la consellera ha ressaltat que el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, "ja va explicar extensament" el dijous que el contingut d'aquesta aprovació "no suposa en cap cas cap prohibició de l'activitat agrària, ni de caça ni de ramaderia".

Precisament, el Consell de Govern ha aprovat aquest divendres la declaració de nou ZEPA a Mallorca, Eivissa i Formentera, i l'ampliació de dues més que ja hi havia a Mallorca. En total, són 11.775,03 hectàrees, que representen un increment del 8,44 per cent de les ZEPA en l'àmbit balear.

TREBALL EN ESPAIS NATURALS PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ

També en relació a l'àrea de Medi ambient, el Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un expedient de despesa per a l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) per contractar persones en risc d'exclusió social per a treballs en espais naturals. El pressupost màxim és de 549.400 euros i va a càrrec dels fons de l'impost de turisme sostenible.

El contracte es divideix en vuit lots, amb actuacions de conservació i rehabilitació al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, la Reserva Natural de s'Albufereta, el Parc Natural de Mondragó, el Parc Natural de la Península de Llevant, Es Canons, Sa Duaia, finques públiques de Tramuntana, el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, el Parc Natural Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, les finques de s'Arangí, Cala a Turqueta i el Parc Natural d'Es Grau i el Parc Natural Trenc - Salobrar de Campos.

PRORROGUEN EL MANTENIMENT DE LA DESALADORA DE LA BADIA DE PALMA

Igualment, el Consell de Govern ha autoritzat a l'Agència Balear de l'aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) la pròrroga per un any del manteniment, conservació i operació de l'estació desaladora d'aigua de mar de la badia de Palma.

El nou contracte estarà en vigor des de l'1 de febrer de 2019 fins al 31 de gener de 2020, per un import màxim d'1,6 milions. Aquesta quantitat és la mateixa que es va autoritzar per al primer contracte, signat el 31 de gener de 2018 amb l'empresa Suez Treatment Solutions.