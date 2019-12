El Govern implantarà un gestor electrònic d'expedients administratius amb una inversió de 7,7 milions

Publicado 13/12/2019 14:31:48 CET

Costa determina que suposa "un gran impuls" en el procés de desenvolupament de l'Administració electrònica

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern implantarà un nou sistema per a la gestió d'expedients i contractació i de patrimoni, com també de convenis, que permetrà facilitar la tramitació i unificar el procés de gestió d'expedients i de licitació electrònica, tant de l'Administració Pública com dels ens que conformen el sector públic instrumental.

En roda de premsa la portaveu de l'Executiu autonòmic, Pilar Costa, després de la reunió del Consell de Govern ha concretat que el projecte es desenvoluparà en cinc anys i ha determinat que suposa "un gran impuls" en el procés de desenvolupament de l'Administració electrònica.

Així mateix, ha explicat que el Govern ja ha iniciat un procés d'implementació i que ha ofert als centres gestors eines tecnològiques per desenvolupar determinades tasques comunes, com són la Seu Electrònica; l'emmagatzematge dels documents electrònics i les notificacions electròniques; l'inventari de procediments i serveis; entre altres.

Així doncs, com un "pas més", s'engegarà la implantació d'aquest sistema per gestionar els expedients administratius, començant pels que tenen associat una despesa econòmica com puguin ser, entre altres, els expedients de contractació, de patrimoni i convenis.

Entre els expedients administratius esmentats, cal destacar els que tenen com objecte la contractació, ja que suposen "el major volum d'expedients i percentatge de despesa", i es pretén obtenir "una solució integral i conjunta en la seva tramitació".

Per tant, Costa ha celebrat que aquesta implantació permetrà "millorar l'eficàcia i eficiència" en la gestió dels expedients esmentats, la comunicació entre les diferents parts interessades, disminuir el temps en la seva tramitació, homogeneïtzar les actuacions administratives i racionalitzar els mitjans humans dels quals disposa l'Administració pública.

En aquest sentit, el nou sistema es presenta com una solució que "resol de manera íntegra" la contractació pública en totes les seves fases, que són preparació, licitació i execució.

El projecte estarà cofinançat en un 50 per cent a càrrec del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de Balears i inclou la implantació del sistema, l'adaptació tecnològica, el desenvolupament funcional en els organismes, la migració d'expedients, així com els serveis de formació, suport i manteniment.

A causa del "volum i la complexitat" d'aquest projecte, també es comptarà amb l'assistència d'una oficina tècnica de coordinació i suport que supervisarà la seva execució i progressiva implantació.