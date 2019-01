El Govern obre el concurs per adjudicar cinc solars públics a cooperatives d'habitatges en cessió d'ús

Publicado 14/1/2019 15:02:08 CET

El Govern ha informat aquest dilluns de l'obertura del concurs per a l'adjudicació de cinc solars públics per a la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives en cessió d'ús.

El conseller de Territori, Marc Pons, ha informat que es construiran 42 immobles a Son Servera, 21 a Vilafranca de Bonany, 23 a Llucmajor, 20 a Santa Maria i 11 a Manacor. A més, ha explicat que les cooperatives que vulguin accedir a aquests solars, hauran de finançar el projecte de construcció a través d'un finançament bancari que serà recolzat pel Govern. Es tracta d'un projecte nou, important i que respon a cercar fórmules per facilitar l'accés a l'habitatge", ha dit.

El programa Cohabita es va engegar al juliol de 2018 per la Conselleria de Territori, a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi). Aquest programa es basa en el foment de les cooperatives d'habitatge, i és una mesura que contempla la Llei d'Habitatge actualment en vigor. Es tracta d'una via més per accedir a un habitatge amb un règim diferent al de la propietat o el lloguer.

Cohabita consisteix en la cessió de sòl públic, amb els respectius projectes arquitectònics, a cooperatives d'habitatge per l'autopromoción de l'habitatge protegit en règim de cessió d'ús durant un termini de 75 anys i renovables fins els 99 anys.

La directora de l'Ibavi, Maria Antònia Garcías, ha explicat que el programa està obert a cooperatives que estiguin constituïdes com les que estiguin en procés de fer-ho i que es podrà accedir a ell a partir del dilluns vinent, una vegada s'hagin publicat les bases en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB). Cada cooperativa podrà presentar-se a un màxim de tres projectes.

Les condicions per accedir al programa són haver-se inscrit en l'en el registre de demandants d'habitatge protegit de Balears, no tenir una residència en propietat i no superar el nivell d'ingressos, que s'estipula en un màxim de 45.117 euros per al règim general o 48.877 euros en el cas de famílies nombroses o discapacitats.

Pons ha recordat que una vegada finalitzades les obres, l'habitatge adquireix la qualificació d'habitatge protegit i, una vegada acabat el període de cessió, la propietat de l'habitatge retornarà a l'Ibavi.