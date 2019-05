El Govern patrocina l'octava Otso Trail Menorca Camí de Cavalls

Publicado 16/5/2019 14:08:41 CET

MENORCA, 16 Maig (EUROPA PRSS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern, Fanny Tur, ha signat aquest dijous un conveni de patrocini per a la vuitena edició de l'Otso Trail Menorca Camí de Cavalls, per un import de 24.600 euros.

En l'Otso Trail Menorca participaran més de 4.000 persones aquest cap de setmana. La prova, que va esgotar les 1.800 places disponibles en dos mesos, compta amb sis distàncies que arrencaran demà divendres amb l'inici dels 185 quilòmetres. Dels 1.800 corredors previstos, 310 són de Menorca, amb la qual cosa 1.490 esportistes arribaran de fora de la Illa.

Segons les dades de l'organització, explicant els acompanyants la xifra ascendeix fins a les 4.000 persones implicades en la carrera, des d'aquest dijous i fins al diumenge.

En total són 25 les nacionalitats que prendran part en la carrera de llocs com Dubai, la Índia, els Estats Units, Lituània, França, Anglaterra o Itàlia.

Un any més, la prova ha cridat l'atenció d'algunes de les principals figures del món del trail actual, com el campió de l'Ultra Trail World Tour en 2018, Pau Capell; el subcampió aquest any, Jordi Gamito, i Marco de Gasperi, Laia Díez, Lucia Pasamar, Antoine Guillon, Gerard 'Blacky' Morales, Eugeni Rosselló, Miquel Capó, Alex Izquiero o Manu Vilaseca.