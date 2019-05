El Govern presenta una 'App' per sol·licitar cites prèvies

Publicado 16/5/2019 14:44:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentat aquest dijous una nova aplicació mòbil 'App' amb la qual poder sol·licitar cites prèvies per als serveis d'IbSalut, Servei d'Ocupació de les Illes (SOIB), Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), Direcció general de consum i Serveis Socials.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, l'eina ha estat desenvolupada per la Fundació Bit i aporta "agilitat" i "eficiència", "evitant que els ciutadans balears tinguin temps d'espera innecessaris".

Així, els serveis de cita prèvia que fins al moment es podien realitzar mitjançant les corresponents pàgines web i telèfons, "ara tenen un tercer canal on fer les reserves".

El gerent de la Fundació Bit, Biel Frontera, remarca que "els últims mesos s'ha treballat intensament perquè aquesta 'App' sigui utilitzable però també segura, gràcies a l'ús de la signatura electrònica o sistemes anàlegs".

L''App' ha estat creada per l'àrea de Desenvolupament de la Fundació i pot ser utilitzada per tots els ciutadans de les Illes i ha estat dissenyada per funcionar tant en dispositius Android com Ios.

En el cas de l'IbSalut, el ciutadà pot demanar, consultar i anul·lar la cita prèvia amb el seu metge de família o infermeria i per a la resta de serveis, l''App' només permet la cita prèvia, deixant la consulta i anul·lació de cites per a properes millores de l'aplicació.