El Govern veu molt positives les dades de l'atur a Balears, tot i que "encara s'ha de lluitar contra la temporalitat"

Publicado 3/9/2019 13:29:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha qualificat de molt positives les dades de l'atur i les xifres d'afiliació publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, tot i que ha destacat que "encara s'ha de lluitar contra la temporalitat".

Així ho ha indicat el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, en una roda de premsa on també ha destacat que s'han registrat 589.020 afiliacions, "un màxim històric" en el mes d'agost, per la qual cosa es tracta del "quart any consecutiu que s'aconsegueixen aquestes xifres, recuperant els nivells d'abans de la crisi".