Hotelers balears traslladen al Govern la seva preocupació per temes que "queden en l'aire" amb les eleccions vinents

Segons la FEHM i ACH, la secretària d'Estat ha confirmat que el Pla de Contingència davant el 'Brexit' serà aprovat abans del 5 de març pel Consell de Ministres

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears (ACH) i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca han traslladat aquest dilluns a la secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver, la seva preocupació per temes que afecten el sector i que "queden en l'aire" amb la convocatòria anticipada d'eleccions.

Ho han fet en el marc de l'Assemblea General Extraordinària corresponent a febrer, celebrada a l'hotel Meliá Palma Bay. La trobada estava organitzada des de fa setmanes per ACH per exposar a la representant del Govern qüestions d'interès per al sector empresarial.

El president d'ACH, Gabriel Llobera, ha expressat la preocupació del sector pel canvi de cicle econòmic, que "ja està generant incertesa i comença a reflectir-se en l'estat de les reserves en comparació d'exercicis anteriors", segons han indicat les entitats hoteleres en una nota de premsa.

Segons els hotelers, l'avançament electoral deixa en l'aire l'engegada de mesures com els 10 milions d'inversió per a les zones madures de Balears. Una altra de les principals qüestions de la trobada ha estat el pla de contingència davant el 'Brexit0 i els temps que maneja l'Executiu per aprovar un paquet de mesures per pal·liar els seus efectes. Segons han indicat FEHM i ACH, Oliver "ha confirmat que amb tota probabilitat aquest Pla de Contingència serà aprovat pel Consell de Ministres abans del 5 de març".

BONIFICACIONS PER CONTRACTES A L'HIVERN

Una altra petició expressa que s'ha traslladat a la secretària d'Estat és la bonificació de les quotes a la Seguretat Social per a la contractació de treballadors en els mesos d'hivern. Com que no han estat aprovats els Pressupostos de 2019, aquestes bonificacions, incloses en una disposició addicional, no es poden aplicar. "Amb una temporada que presenta més incertesa que mai, s'està posant en risc la contractació de més de 60.000 treballadors del sector turístic a les illes", han advertit.

ACH i FEHM han demanat a la secretària d'Estat que recolzi aquesta mesura per aprovar amb caràcter d'urgència un Reial decret Llei.

Així mateix, li han anunciat que enviaran una carta al Ministeri de Treball en aquest sentit.

En el transcurs de l'Assemblea també s'ha plantejat a la secretària d'Estat en quina situació queden les inversions previstes a Balears per a la regeneració de les zones turístiques madures i la necessitat d'establir mecanismes efectius per al control dels habitatges d'ús turístic, una vegada que s'ha descartat una regulació estatal.