El IEB aporta 24.690 euros al programa de residències 2019 del Centre d'Investigació Escènica de Sineu

Publicado 22/1/2019 16:36:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Balears (IEB) ha presentat aquest dimarts la nova temporada 2019 del programa de residències del Centre d'Investigació Escènica de Sineu (C.IN.E), que comptarà amb una inversió de 24.690 euros.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, en aquesta edició, l'aportació total del IEB procedirà de la línia d'ajudes a l'organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional.

"El suport en aquest projecte reflecteix l'objectiu del IEB de promoure la cultura de Balears i consolidar-les com un mercat cultural, a més de fomentar la projecció exterior de les arts escèniques", ha destacat Francesc M. Rotger, el director del IEB.

PROGRAMA

El programa de residències C.IN.E continua la seva aposta per fomentar la internacionalització de les companyies balears i el suport a la creació illenca. En aquesta edició, la mescla de llenguatges escènics i un paper prominent de la dona creadora són dues de les tendències d'aquesta temporada.

Des de febrer fins a setembre de 2019, la Sala Gran i la Sala Caldera del C.IN.E acolliran fins a 14 residències balears, nacionals i internacionals, entre les quals, per primera vegada, hi ha una agrupació procedent de Quebec (Canadà). Es tracta de maribé-sors de ce corps, una companyia formada per dues coreògrafes que estaran en residència d'investigació durant quinze dies al setembre i presentaran el seu work in progress en el marc del festival Ciclop 2019.

Fins a un total de vuit residències són de companyies de Balears. Quatre d'aquestes agrupacions reben el suport del programa de residències C.IN.E-TP, i dos d'elles gaudiran d'un intercanvi internacional amb Dinamarca i Irlanda (gràcies al programa Island Connect).

Les companyies seleccionades pel Teatre Principal i el C.IN.E aquest 2019 han estat Migrants (intercanvi amb Birca, Dinamarca), Mov-i-ments (intercanvi amb Irish Aerial Creation Centri, Irlanda), Germans Picohueso i Residual.

Un dels criteris de selecció de les companyies ha estat el seu potencial per convertir-se en projectes estables i la seva capacitat de projecció internacional, una habilitat que rebrà una empenta gràcies a unes Jornades de Capacitació Professional que tindran lloc a Sineu del 9 al 13 d'abril, coorganitzades entre el C.IN.E, Birca, el Teatre Principal i el IEB.

El programa Island Connect d'intercanvi entre illes europees aquest any tornarà a intercanviar residències de les Balears, Dinamarca i, com a novetat, Croàcia. Com a resultat de la convocatòria 2019, C.IN.E rebrà la companyia danesa CID. I per convocatòria general rebrà la companyia Theatre Cognatus (el Regne Unit) format per sis dones de cinc països diferents.