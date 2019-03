La immobiliària Barnes planeja obrir una delegació a Palma i una altra a Eivissa

Publicado 21/3/2019 16:36:44 CET

Balears es posiciona en el tercer lloc de les destinacions de costa més atractives per al mercat immobiliari de luxe

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 21 Març (EUROPA PRESS) -

La companyia immobiliària Barnes ha informat aquest dijous que pretén establir delegacions a Palma i Eivissa, a més d'Andalusia (Marbella i Sevilla), València i Tenerife, així com ampliar la seva presència a Madrid, a través d'una nova oficina.

La companyia ha fet aquest anunci amb motiu de la presentació aquest dijous de l'índex 'Destinations to watch' que forma part de l'informe anual de la companyia 'Global Property Handbook'.

En aquest índex queda reflectit que Madrid serà la tercera ciutat del món que més inversió rebrà al mercat immobiliari de luxe en 2019. L'altra zona d'Espanya que figura en aquest informe és Balears, que es posiciona en el tercer lloc de les destinacions de costa més atractives per al mercat immobiliari de luxe.

Aquest indicador assenyala aquelles destinacions que "més oportunitats de creixement registraren" al llarg de l'any, un llistat en el qual la capital se situa per sota de Lisboa i Porto, que ocupen els primers dos llocs.

Així mateix, Madrid entra per primera vegada en els primers deu llocs del 'Top 50 cities index' de 2018, que reflecteix les ciutats que més inversió van acaparar durant l'any passat en aquest sector.

Aquests indicadors analitzen "elements tan financers com a emocionals", ja que el perfil del comprador d'immobles de luxe destaca per efectuar compres amb un component "passional" però sempre amb una estratègia "similar a la de la compra d'un negoci".

L'acte de presentació de l'informe ''Barnes Global Property Handbook', que ha tingut lloc a l'Hotel Wellington, ha comptat amb la presència del president mundial del grup Barnes, Thibault de Saint Vincent; la directora de zona de la companyia a Madrid, Anna Molgó; i el director artístic de l'empresa, Rodrigo Uhart.

Molgó ha destacat que en el cas de Madrid els clients llatinoamericans són els que més presència tenen, especialment "mexicans i veneçolans, per la situació política de tots dos països i els llaços culturals que els uneixen a Espanya".

SALAMANCA I CHAMBERÍ ELS MÉS DESITJATS

La majoria dels interessats és per països de Amèrica Llatina, sobretot Mèxic i Veneçuela per la situació política local, a més dels llaços culturals amb Espanya. "En el nostre cas al voltant d'un 70 per cent dels nostres clients són d'Amèrica Llatina i hem presenciat un fort augment a Mèxic amb l'arribada de López Obrador -- el nou president del país --, mentre que el de Veneçuela ha parat una mica més", ha apuntat Molgó.

Així, la responsable de la companyia a la capital, ha precisat que les zones que generen major interès són els barris de Salamanca i Chamberí; i ha recalcat la zona de Recoletos. Ha explicat que la seva cartera cerca, sobretot, habitatges entre els 800.000 i 3 milions d'euros i que a la ciutat el preu del metre quadrat augmentarà un dos per cent al llarg de 2019, per la qual cosa se situarà al voltant dels 7.000 euros per metre quadrat. Barnes posseeix actualment a Madrid 180 habitatges.

Preguntada per l'efecte del Reial decret 7/2019 de mesures urgents en matèria de lloguer i habitatge, aprovat pel Govern Central, Molgó ha assenyalat que "de moment" no han notat canvis al seu mercat.

BARCELONA DESAPAREIX DE L'ÍNDEX

Finalment, ha explicat que les destinacions de Barcelona i Madrid "són totalment complementàries", ja que els perfils principals són diferents. La ciutat comtal no apareix en cap dels dos índexs de la companyia, després que caigués de l'índex principal en 2017 des del lloc 20. "El principal problema és la inestabilitat política, que espanta moltes vegades als inversors", ha explicat el president global de la companyia.

Aquesta incertesa ha afectat també a la posició de Londres, que cau el 2018 fins al sisè lloc, pels efectes del Brexit, que ha fet caure el preu de l'habitatge de luxe en els últims tres anys en un 30 per cent. París ha recollit aquests clients, mentre que Madrid no s'han vist gairebé afectada "perquè no és una ciutat centrada en les altes finances" com és el cas de la capital del Regne Unit, ha indicat Thibault de Saint Vincent.