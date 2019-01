Inauguren la segona edició de 'MENTORiment', amb 166 estudiants balears amb altes capacitats

Publicado 12/1/2019 18:08:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 166 estudiants amb altes capacitats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera s'han inscrit en algun dels 25 tallers que ofereix la segona edició del programa 'MENTORiment' i que aquest dissabte ha inaugurat el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, juntament amb el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, al campus.

Segons ha detallat la Conselleria d'Educació en un comunicat, la novetat d'aquest any ha estat la implementació de 'MENTORiment en femení', una línia de mentories "dirigides a les joves interessades en Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques" els tallers de les quals impartiran doctores i professores que "són exemple que la ciència també és cosa de dones".

D'altra banda, l'edició d'aquest any, que s'allargarà fins al proper mes de maig, ofereix per primera vegada tres tallers a Menorca i Eivissa per "reduir els desavantatges de la insularitat" a més d'incentivar la participació de "l'alumnat de centres privats".

De la mateixa manera, aquest any el programa augmenta el nombre de mentors (es passa dels 13 de l'any passat a 30) així com les àrees de coneixement que treballaran els estudiants, ja que se sumen Filosofia, Economia, Ciències de la Comunicació, Dret, Art, Tecnologia i Disseny.

La Conselleria ha recordat que als centres educatius de Balears hi ha detectats 1.050 alumnes d'altes capacitats, 239 dels quals (193, a Mallorca; 17, a Menorca, i 29, a Eivissa i Formentera) podrien acollir-se al programa MENTORiment.

En l'acte d'inauguració també han participat la vicerectora d'Estudiants i directora del Programa d'atenció a les Altres Capacitats Intel·lectuals (PACIS), Rosa Isabel Rodríguez, i el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.