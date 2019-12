Instal·len 7 refugis per a colònies urbanes de gats arran d'una proposta dels Pressupostos Participatius de Cort

Publicado 11/12/2019 17:56:59 CET

Es tracta de cinc contenidors reconvertits i dues casetes de fusta

PALMA DE MALLORCA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha instal·lat set refugis, cinc contenidors reconvertits i dues casetes de fusta, per a colònies urbanes de gats, arran d'una iniciativa de l'Associació Moixos de Canamunt mitjançant la convocatòria de Pressupostos Participatius de l'any 2018.

Segons ha informat Cort en un comunicat, s'han col·locat a la Calatrava (2), el Pes de la Palla, la plaça Llorenç Bisbal i a l'antic edifici de Gesa (al carrer de Joan Maragall). Les dues casetes de fusta s'han situat a la plaça Quadrado.

Les casetes instal·lades comptaran amb un cartell informatiu on es recorda que es tracta d'un espai reservat per a una colònia urbana de gats, i que, per tant, només poden ser alimentats per les persones autoritzades. Així mateix, assenyala que els gats de la colònia estan esterilitzats, marcats, curats i alimentats per persones voluntàries. Es demana, a més, a la ciutadania que respecti les seves zones d'alimentació i descans.

Pel que fa als contenidors reconvertits, es tracta de recipients de vidre per a reciclatge i que han estat cedits per Emaya per a aquest nou ús.

Des de l'Associació Moixos de Canamunt se senten satisfets del resultat i asseguren que és una manera de "visibilizar i dignificar les colònies felines", sovint, diuen, "molt discriminades". Aquest dissabte dia 14 de desembre a partir de les 12.00 hores, està prevista una festa de presentació dels nous refugis.