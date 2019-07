Judici a un constructor acusat d'estafar 31.000 euros a una clienta i deixar les obres sense finalitzar

Publicado 2/7/2019 13:08:49 CET

L'home nega les acusacions i sosté que els clients van canviar els treballs sobre la marxa

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha celebrat aquest dimarts un judici contra un empresari del sector de la construcció acusat d'estafar 31.000 euros a una clienta i deixar les obres de la seva casa sense finalitzar.

La Fiscalia demana per a l'home una condemna de quatre anys de presó. L'acusa d'haver concertat les obres, en un habitatge de Calvià, sense tenir intenció de realitzar-les en els termes convinguts, i de convèncer la propietària de la casa perquè li lliurés diferents quantitats de diners, suposadament destinades a l'obra, per integrar-les en el seu propi patrimoni.

L'home, que ha explicat que al moment dels fets treballava com a autònom, ha negat que enganyés els clients. Segons la seva versió, "tots els diners va anar a parar a l'obra", i va haver-hi "més treballs dels que apareixen a les factures".

D'aquesta manera, l'home ha rebutjat que actués per obtenir un benefici econòmic il·lícit, i ha emfatitzat que, "al contrari, s'ha quedat gent sense cobrar perquè falta l'última certificació". "Ja ni la vaig passar, perquè no estic disposat a rebre insults", ha protestat l'acusat, assenyalant que el pare de la dona "venia a altres obres" a "perseguir-lo", motiu pel qual el va denunciar davant la Guàrdia Civil.

L'acusat ha sostingut que va complir amb l'encàrrec, i que tots els treballs pels quals va ser contractat es van fer, però que els clients van anar canviant els plans i van eliminar partides que eren necessàries perquè l'habitatge fos habitable. "No es podia habitar, per descomptat, si no tenim les finestres, si has llevat la partida de lampisteria, la casa no es pot habitar, però no és per la meva culpa", s'ha defensat.

Així, l'home ha mantingut que els clients van afegir al pressupost inicial altres treballs "per accedir a un solarium en la part de dalt". Segons la seva versió, quan va rebre diferents quantitats de diners, va manifestar que preferia que es fes per transferència o que almenys s'emetés factura, però van ser els clients els qui li van indicar que farien una sola factura final.

LA PROPIETÀRIA LI VA LLIURAR 31.000 EUROS

Després d'ell ha declarat la denunciant, que ha indicat que li va lliurar 31.000 euros i ha insistit que l'home "la va enganyar". "De fet m'insistia que necessitava més diners encara, per a partides que ja havia sol·licitat", ha emfatitzat.

La dona ha explicat que la casa seria el seu habitatge habitual i que abans de començar l'obra "era habitable". També ha dit que el va contractar perquè el coneixia "de tota la vida" ja que era amic del seu germà.

La denunciant ha explicat que va anar lliurant quantitats i que esperava poder entrar a viure a la casa per Nadal, però que l'acusat li va deixar la casa "inhabitable". Segons la dona, quan l'home "va veure que ja no podia seguir, va començar a llevar-se-la de sobre, a no contestar, i no apareixia per l'obra".