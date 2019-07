El Jutjat arxiva provisionalment la querella de Fevitur contra Noguera per les restriccions al lloguer turístic

Publicado 4/7/2019 18:44:46 CET

La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma, Ana San José, ha arxivat provisionalment la querella per prevaricació interposada per la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur) contra l'exalcalde de Palma, Antoni Noguera, per la prohibició de la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliars en tot el municipi.

La magistrada no aprecia indicis de delicte -ni de prevaricació administrativa ni urbanística- "doncs no concorre una contradicció palesa i intolerable amb l'ordenament jurídic que desbordi la legalitat d'una manera evident o que constitueixi exercici arbitrari del poder".

En la seva querella, presentada el novembre de 2018, Fevitur assegurava que la resolució i moratòria sobre la base de la qual es duu a terme la prohibició es podria haver realitzat de "forma preconcebuda" doncs així "ho havia anat anunciant Noguera fins i tot abans de ser nomenat alcalde".

Per la seva banda, Noguera va defensar que la decisió va ser "presa com a equip de govern" i que responia l'interès general", en concret, per defensar "un dret bàsic", el de l'accés a l'habitatge dels residents.

Després d'admetre's a tràmit la querella, el llavors alcalde va recordar que l'Ajuntament estava obligat a desenvolupar una Llei autonòmica -la modificació de la Llei Turística aprovada pel Parlament- que establia que, en un determinat termini, els municipis implantarien una zonificació del lloguer vacacional, delimitant en quines àrees estaria permès i en quins no. Per això, argumentava que si l'Ajuntament no hagués desenvolupat la Llei "això sí que hagués estat prevaricació".

En el seu acte, la jutge recorda la disparitat normativa respecte al lloguer vacacional a Espanya i considera que la seva prohibició en habitatges plurifamiliars, "encara que sigui restrictiva per la consideració de zona única", "no apareix com una actuació administrativa il·lícita o il·legal, i a més injusta i arbitrària, és a dir que pugui ser titllada de prevaricadora". La instructora destaca també que la resolució que va aprovar Cort va passar els tràmits d'al·legacions prèvies.

La resolució no és ferma i contra ella hi pot haver recurs de reforma. En el seu compte oficial de Twitter, Noguera -actualment regidor de Cultura i Benestar Social- ha informat de l'arxiu ressaltant el seu interès a "defensar l'accés a l'habitatge" a Palma.