L'actual gestora de Marina Botafoch mostra la seva "indignació" i assegura que la seva oferta era millor

Publicado 29/6/2019 16:48:29 CET

EIVISSA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

La societat que gestiona el port Marina Botafoch (Eivissa) ha mostrat la seva "sorpresa i indignació" davant la resolució de l'Autoritat Portuària de Balears, que ha concedit a l'empresa Ocibar la gestió del port.

Segons han explicat des de la societat, l'oferta que van presentar supera en 1.295.000 euros a l'oferta per aquesta empresa.

Així, han mostrat la seva "lògica decepció, máxime en la convicció d'haver presentat una oferta altament competitiva que garantia la continuïtat en la gestió dels locals comercials i llocs d'amarrament".

Segons han considerat, Marina Botafoch va presentar els "millors paràmetres objectivament avaluables", com són l'oferta de millora de la taxa i les tarifes a abonar pels usuaris. Així, en relació al concepte de millora de les taxes a abonar a l'Administració, 'Port Esportiu Botafoch' va presentar una oferta de 4.027.800 euros enfront de l'oferta d'Ocibar de 3.596.000 euros anuals.

En relació a les tarifes per a usuaris de llocs d'amarrament amb port base a Marina Botafoch, la tarifa mitjana per metre quadrat/dia era de 0,594 euros per part de l'actual concessionària, enfront dels 0,744 euros de tarifa mitjana proposta per Ocibar. Les seves tarifes, han afegit, són més elevades "perjudicant usuaris i a Administració de forma manifesta".

En les tarifes a abonar per locals comercials, la tarifa proposada per ambdues ofertes és la mateixa, excepte en el criteri de terrasses descobertes ja que la tarifa proposada per Ocibar duplica l'elevada per Port Esportiu Botafoch.

"En definitiva, causa sorpresa la selecció d'una oferta que conformement als plecs del concurs, i cobrant unes tarifes avaluables més altes, paga menys import a l'Administració", han concretat des de l'actual direcció d'aquest port.

Segons han lamentat, l'actuació de l'Autoritat Portuària "va en contra no només dels interessos d'aquesta societat, sinó també de l'interès general en seleccionar una oferta de menor quantia, i dels interessos dels amarristas amb port basi en Marina de Botafoch que hauran d'abonar una tarifa, de mitjana, més alta i costosa", han resumit.

La societat ha anunciat que es reserva "quantes accions li puguin correspondre" en defensa dels seus interessos i clients.